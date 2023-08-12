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屏東集團婚禮 10月舉行

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東集團婚禮10月14日將在屏菸1936文化基地浪漫登場，今年擴大辦理，名額從30對提升至50對，除送萬元實用家電、婚紗造型服務，縣長周春米昨宣布加碼贈送墾丁五星級飯店住宿券，婚禮活動當天並抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，送上滿滿祝福，結果至昨天下午6點半，已有45對新人搶先報名。

屏東縣長周春米說，屏東集團婚禮深受民眾喜愛，今年選在舊菸葉廠轉型的「屏菸1936文化基地」舉辦，園區保留工業遺址歷史風華，融入藝術與科技，成為南台灣指標性藝文場域，象徵愛情經歷時光考驗，越閃耀璀璨，也希望每對新人能在滿滿文化韻味的場地互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶，開始人生新篇章。

屏東集團婚禮今年以「花嫁囍事 幸福屏東」為題，規畫愛情闖關遊戲和幸福雙層巴士浪漫旅程等一連串活動，民政處指闖關遊戲可讓新人透過不同關卡，互動挑戰，而雙層巴士浪漫旅程，可讓親友見證新人愛情旅程。

縣府表示，集團婚禮每年報名很快秒殺，昨天下午6點半已有45對新人報名，準新人們心動不如馬上行動，活動可上民政處官網查詢，或洽屏縣民政處08-7320415分機3134。

新人 婚禮

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