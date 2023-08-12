台鋁控欠款3千萬 秀泰影城反擊

位在亞洲新灣區的MLD台鋁是台灣唯一工廠活化的商場，2年前風光迎進秀泰影城，昨天凌晨則以秀泰積欠3300萬款項，強行接管，暫將影城封存。秀泰影城發布聲明強調集團財務健全，全台各地影城營運正常，台鋁侵害商譽，雙方相互指控，關係生變。

台鋁商場2013年由HOTEL DUA集團旗下的都會生活開發公司向市府財政局標下，租約長達12年，2015年開幕，商場內包含影城、書店、美食街、超市、宴會廳等自由品牌，營運前3年風光一時。後因前後經營團隊理念分歧，定位失調，與隔鄰的家樂福、IKEA相較，人潮明顯稀落，至近期王品集團青花驕及築間等知名餐飲品牌進駐，人氣才又回穩。

秀泰影城2021年進駐高雄MLD台鋁商場營運，不到數月又在鄰近夢時代重資接手已熄燈的喜滿客影城，在高雄中華路軸線上形成的「影城一條街」上即開2家影城，霸氣可見一斑，但也因為距離過近，市場重疊，周邊影城飽和，影響商機。

昨天凌晨，台鋁突拋震撼彈，逕行接管透泰影城，昨早更發布聲明，指秀泰去年11月起即付款異常，初期體諒是疫情影響，對於降租等要求已盡量以其他方案替代，但一年過去始終未收到款項，至8月10日止約欠3300萬，且期間收到許多客訴廁所、清潔修繕等問題，經溝通未果，決定接管。

針對台鋁的指控，秀泰則表示，台鋁秀泰影城營運初期即碰上疫情及商圈轉移，導致虧損，今年初與台鋁協商租金減免及攤還計畫，但票房未見起色，7月4日通知MLD台鋁將於8月31日終止租約，不料台鋁突然強行接管，秀泰強調，集團財務健全，除台鋁秀泰外，全台其他影城營運都正常。