影／徐巧芯踢爆瑞助營造 游淑慧:為何北中南處處得標?

國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙綠能科學城停車場漏水，今天也與國民黨台北市議員游淑慧共同點出，包括桃園羽球場天花板倒塌、北流磁磚掉落、台北市斯文里首座公辦都更也漏水、以及高雄前鎮漁港，這些都是由「瑞助營造」負責承包。

徐巧芯指出，瑞助營造標了這麼多政府的案子，卻不用心做，「當一次、兩次、三次、四次、五次，而且遍布在全台灣都有這樣施工品質不良的情況下，各縣市政府是不是都應該要把它列入黑名單？否則民眾會很難信任地方政府的工程品質」。