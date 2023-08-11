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影／徐巧芯踢爆瑞助營造 游淑慧:為何北中南處處得標?

聯合報／ 記者 陳筠青莊昭文陳聖文任忠泰／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城漏水，今天更與市議員游淑慧共同點出， 北流磁磚掉落、斯文里公辦都更漏水、桃園羽球場天花板倒塌與前鎮高雄漁港，這些都是「瑞助營造」標到的案子。記者陳聖文／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙智慧綠能科技城漏水，今天更與市議員游淑慧共同點出， 北流磁磚掉落、斯文里公辦都更漏水、桃園羽球場天花板倒塌與前鎮高雄漁港，這些都是「瑞助營造」標到的案子。記者陳聖文／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯揭露台南沙崙綠能科學城停車場漏水，今天也與國民黨台北市議員游淑慧共同點出，包括桃園羽球場天花板倒塌、北流磁磚掉落、台北市斯文里首座公辦都更也漏水、以及高雄前鎮漁港，這些都是由「瑞助營造」負責承包。

徐巧芯指出，瑞助營造標了這麼多政府的案子，卻不用心做，「當一次、兩次、三次、四次、五次，而且遍布在全台灣都有這樣施工品質不良的情況下，各縣市政府是不是都應該要把它列入黑名單？否則民眾會很難信任地方政府的工程品質」。

游淑慧也提出質疑，「如果一個營造廠從南到北標了這麼多公共工程，每一個公共工程都發生漏水或是結構的問題，這樣的營造廠為何仍能不斷在北中南處處得標公共工程」？游淑慧呼籲政府，對於營造廠的施工歷程以及驗收出現的問題，應該要建立登錄與後續追蹤的相關機制；各機關在工程招標評分時，也應該把過去工程品質列為加減分參考；才可以留優汰劣，不讓有問題的營造廠標遍全台灣。

國民黨台北市議員游淑慧點出瑞助營造施工瑕疵前科累累，並表示不解「像這樣的營造廠為何仍能不斷在北中南處處得標公共工程」？記者陳聖文／攝影
國民黨台北市議員游淑慧點出瑞助營造施工瑕疵前科累累，並表示不解「像這樣的營造廠為何仍能不斷在北中南處處得標公共工程」？記者陳聖文／攝影

漏水 游淑慧 北市

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