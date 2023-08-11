天使輪漏油船東擺爛到底 港務公司出手處理燃油

天使輪在上月沉沒後，其船東遲遲沒有提出應變作為，海委會今天再開出150萬罰單，加上先前3張罰單共遭裁罰310萬，港務公司也等不下去，將出手代為緊急處置船艙內燃油，預計於14日完成前置作業開始抽油。

海委會表示，天使輪在高雄港外海沉沒後，其船艙內殘留近500噸燃料因船身破損有些許洩漏，已多次要求船東採取應變作為，但迄今都未有積極作為，今天祭出第4張罰單開罰150萬，加上先前3張，共已開出310萬罰單，並限制重要船員離境等行政處分，目前已請港務公司代為緊急處置。

港務公司說明，船東於9日雖有向港務公司提出殘油移除計畫，為確認船東能依所提計畫執行，已要求須於本11日前，提供委託執行殘油抽除作業契約之相關證明，但對方遲未提出，將依商港法立即接手代為處理。

港務公司今日以委託海事工程公司，進行工作平台船大洋7號整備，下午前往沉船處海域進行工作平台船定錨作業，整體前置作業預計將於14日完成，開始著手進行第一個油艙之鑽孔及抽油，為防止可能漏油狀況，上午派遣華山號出港至沉船處北側增加佈設250米攔油索，下午再由永通16號於沉船處南北邊各再佈設45米吸油棉索。

漂流貨櫃處理部分，港務公司委請海事工程公司，於沿鳳鼻頭漁港以北往南星灣岸際進行巡查及吊除櫃體碎片作業，截至今(11)日為止，已完成之12個側掃區塊均無發現明顯礙航物，雖無礙航風險，惟航港局仍發布航船佈告周知各類船隻並更新電子海圖。