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台南市信賴台灣姊妹會籌備會 目標要賴清德台南衝7成得票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市信賴台灣姊妹會召開籌備會，目標拚總統勝選、台南立委6席全上、政黨票衝高。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市信賴台灣姊妹會召開籌備會，目標拚總統勝選、台南立委6席全上、政黨票衝高。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨備戰總統大選逐漸加溫，台南市信賴台灣姊妹會今天下午在台南市黨部召開第一次籌備會議，台南立委及市議員等民代及在地婦女社團領袖出席，訂出總統勝選、台南立委6席全上、政黨票衝最高的三大目標。

會議由賴清德信賴台灣婦女總會召集人高雄市立委劉世芳主持會議，中央黨部性平部主任李晏榕南下參加，台南在地的黨公職與台南重要的婦女社團領袖均踴躍出席，現場百人參與，展現團結一心，誓言堅定守護賴清德本命區，為明年1月13日選戰勝選，展現強烈意志。

民進黨市黨部主委潘新傳表示，感謝今天看到這麼多地方姐妹領袖蒞臨市黨部參加會議，雖然地方很小，但是相挺賴清德主席贏的總統勝選有更大的信心，將來台南競選總部成立後市黨部絕對全力以赴，讓台南繼續拼得票率全國第一名。

民進黨左楠立委劉世芳表示，與會人士熱烈討論，高雄一定要拚全國票數第一名，台南是賴清德本命區得票率要向70％的目標邁進。

劉世芳指出，賴清德主席出席全國信賴台灣姊妹會時承諾，一定會盡最大力量，讓台灣每一個女性都能有尊嚴地追求自己想要的生活；而針對社會關注的性騷議題，賴清德也採取高標準的零容忍立場，嚴謹的處理性平事件，除進行黨內革新，立法院也三讀完成性平三法的修法，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度。

今天會中公推台南市議會前議長賴美惠，擔任總會長，蝴蝶蘭婦女聯盟協會理事長王小珍、水噹噹關懷協會林淑貞，擔任共同召集人。並敲定將於11月舉辦台南姊妹會成立大會。

召集人王小珍表示，各領域都有優秀的女力，透過成立姊妹會，大家一起集結婦女朋友，讓婦女及青年的選票極大化，成為賴清德最強的後盾，也盼大家全力幫賴清德總統、六區立委候選人、民進黨宣傳拉票，做伙努力，全力達成3大目標，共同守護台灣。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

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