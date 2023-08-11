高雄登革熱今+5雨下不停 小港、左營社區群聚

高雄市接連多日因颱風帶來降雨，導致積水容器孳生病媒蚊孑孓的機率從1成5提升到2成，目前已有2個區域出現登革熱社區群聚疫情，包括小港區青島里已有8例個案，左營區青雲宮傳統市集足跡累計有5例個案。高市衛生局說，今日本土登革熱新增5例，累計52例，若民眾再不積極清除積水，導致病媒蚊持續孳生，登革熱疫情恐將加劇。

衛生局說，高雄市今日新增登革熱本土個案5例。旗津區、湖內區各1例，左營區3例，經疫調發病日介於8月7日至8月10日，分別出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，抽血檢驗NS1快篩均為陽性、經實驗室綜合檢驗PCR陽性。

據了解，今天高雄新增本土登革熱病例，有3案例跟左營的青雲宮傳統市集足跡相關，市府已經進行過清消，但是因為下雨，在這幾天也會同步進行大掃蕩，及三合一的防治，包括擴大採檢、擴大調查病媒蚊以及幼蟲、加強噴藥。

衛生局說，截至今日為止，左營區青雲宮市集已累積5例、小港區小港區青島里已累計8例本土登革熱個案，研判都是登革熱社區群聚，代表當地的蚊子有登革熱病毒，請社區里民加強防蚊措施，家中可設置紗窗、紗門，避免蚊蟲進入室內。

高雄市長陳其邁表示，近期除了小港、左營，其他登革熱確診者大概是在鼓山、湖內、旗津，都是比較屬於偶發的個案，都可以推溯來源。近期下雨，市府也將特別密切注意熱點監控、病媒蚊密度，及早進行登革熱防治。感謝市民朋友配合，亦提醒民眾落實巡倒清刷，市府在豪雨後會同步在各行政區進行熱點清消與擴大範圍掃蕩。