高雄水產開拓海外 比臉大烏魚子、熱銷花枝丸外銷加拿大

高雄水產品進軍加拿大！國華食品公司與5家「高雄海味」業者，成功媒合烏魚子、午仔魚、石斑魚、金目鱸、小卷、鱸魚、虱目魚、龍虎斑、花枝丸等高雄在地漁產加工產品，外銷加拿大，預計年效益可達2億3000萬元。

高雄市海洋局說，為協助業者透過團體戰的方式開拓海外市場，積極邀集高雄在地水產業者、漁會等團體共同籌組「高雄海味」品牌，此次合作的加拿大國華食品連鎖超市，總代理的台灣品牌約4000種，主要通路遍佈加拿大各省區。

海洋局說，透過本次雙方合作，讓「高雄海味」優質的漁產加工產品可以銷售到加拿大各區，讓當地民眾可以享受到高雄海味，其中包括高雄市梓官漁會出產的烏魚子，以及在美式賣場銷售長紅的宏裕行花枝丸。

梓官漁會說，這次出口到加拿大的烏魚子，有方便實用的炭烤一口即食包，以及看起來大器，重量300公克以上，比女生臉還大的特級烏魚子，原料都是來自台灣海域捕撈的野生烏魚，取其魚卵壓製成烏魚子，「滋味濃郁，口感紮實，遠勝養殖的烏魚子！」

高雄市長陳其邁表示，高雄漁業產值及產量都位居全台第一，可見高雄水產豐富及多元化。市政府除了透過各漁港建設，打造優良的漁港硬體基礎建設，另輔導業者取得HACCP、ISO，以及清真等國際認證，完善「高雄海味」業者軟實力。

高雄市議員黃秋媖說，外銷市場的開拓，有助於穩定南台灣漁業產業的市價，因為很多漁民懂得養魚，但不懂得行銷、加工，她長期督促海洋局要向中央爭取經費，在地方設置加工廠，讓高雄漁民的漁獲可以現場即時加工後，外銷到國外；她很高興看到這些水產品裝櫃外銷到加拿大，因為這代表著未來高雄的水產品，有機會行銷到全世界。