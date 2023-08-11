前鎮漁港前瞻補助爭議 陳其邁：要選總統的人都該來走走

高雄市長陳其邁今天下午到彌陀區出席高雄市水產品封櫃外銷加拿大記者會，陳其邁表示，政府照顧漁民「剛好而已」，希望「要選總統的人」，不分黨派都能到漁村走走，相信從茄萣、永安、彌陀、梓官、林園，最後到前鎮漁港，一定都惦惦（台語：默不作聲）、不敢批評，「一定說全力支持漁港改善，照顧討海人！」

陳其邁提及，高雄區漁會理事長謝龍隱前幾天曾講過一句話「我們不同黨，但我們都同一條船！」讓他相當感動，所以漁民的事情，就是政府的事情。

陳其邁表示，前鎮漁港改建後設置多功能船員服務中心，有宿舍，也可以洗澡，回教國家的船員也可以在祈禱室祈禱；他過去是國家人權委員會副召集人，每次外國都很關注台灣的漁民人權問題，「現在一次改善」，包括漁產品的冷鏈物流、HACCP（危害分析重要管制點）衛生標準，「如果不符HACCP標準，漁獲是能賣到哪？」

國華食品公司(Kuo Hua Trading Company Ltd)與5家「高雄海味」業者成功媒合烏魚子、花枝丸、石斑魚肉、鱸魚排等20項水產品出口外銷加拿大，今天舉辦封櫃記者會。

陳其邁說，此次天時福、宏裕行、梓官區漁會、安心漁、利安鑫等5家優質的海味業者，首批20噸水產品將封櫃進軍加拿大市場，預計10月初與該集團在加拿大溫哥華國華超市舉辦為期2周的「高雄週食品展售會」，另有10噸水產品也將接續在10月外銷美加市場。