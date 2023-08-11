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高雄電動公車突破3成 業者曝3大好處

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
中央政策目標在2030年將公車全面電動化，高雄電動車已達32.7%，業者透露電動公車3大好處。圖／交通局提供
中央政策目標在2030年將公車全面電動化，高雄電動車已達32.7%，業者透露電動公車3大好處。圖／交通局提供

高雄現有259輛電動公車，佔所有公車比例達32.7%，公車業者透露，電動公車相較傳統汽柴油車輛，有包含節能減碳、降低保養成本、行駛順暢舒適等3大好處，會繼續提升電車比例，不過仍要注意發生災害應變與傳統車輛的不同。

在高雄擁有45條公車路線的港都客運經理鄧永仁表示，目前港都客運約有250輛公車，其中有130輛為電動公車，佔使用車輛達55%已過半數，電動車最大好處就是節能減碳，舉例若1公升汽油可以跑10公里，但同樣汽油輛卻可以發出讓車輛跑30公里的電，可以減少燃料消耗，若搭配再生能源運用，更達成節能減碳效果。

除節能外，鄧永仁也分享，電動車因少了引擎等產生高熱零件，不用像傳統車輛需要使用大量潤滑、冷卻系統，從而減少保養維修成本；此外，也因電動車驅動馬達無須使用變速箱，行駛過程中不用排檔，能減少噪音、震動，提供乘客舒適順暢的體驗。

不過鄧永仁也說明電動車最大風險，就是電池若遇到災害起火燃燒，溫度非常高且不容易撲滅，雖然電動車針對電池額外設有多套安全防護系統，也擁有多套電池組防止全數失效，但仍需要與消防等相關單位配合，了解電動車結構，來讓遭遇事故時能精準快速救災。

高雄市府交通局表示，配合中央政策，預計在2030年達成公車全面電動化，高雄現有259輛電動公車，佔所有公車比例達32.7%，今年還有核定51輛電動公車，最快在年底投入服務，預計能再提升比例達33%左右。

針對電動車安全，今年1月18日就已邀集國家運輸安全調查委員會、財團法人車輛安全審驗中心及消防局等相關單位研議災害演練腳本，並於6月5日進行模擬演練，8月9日也聯合多家電動公車營運業者舉辦實作演練，以利災害發生時可快速因應，將傷害降至最低。

交通局聯合消防單位、公車業者進行災害模擬，以利災害發生能快速應對。
交通局聯合消防單位、公車業者進行災害模擬，以利災害發生能快速應對。

減碳 再生能源 電動車

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