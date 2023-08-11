文藻女大生之死 白喬茵：愛河沿岸30年未檢討安全性

文藻外語大學一名剛畢業的女大學生，父親節前夕連人帶車翻落學校附近大排意外身亡，網路不少輿論檢討亡者在不該騎車的地方練車，國民黨議員白喬茵事故現場會勘，發現河岸一些硬體設施與市府說法有落差，認為事發地點是文藻學生必經道路，市府30年來卻未檢討受河沿岸步道的安全性，應也難辭其咎，「不是一句違法，就可以假裝沒看見」。

白喬茵表示，網路上有不少輿論檢討亡者，高市水利局第一時間指事發地點是休憩步道、一般機車不得進入，並強調愛河護欄都是統一高度，言下之意似指護欄不會過低，設計無不妥，騎車的人問題比較大，但公部門在這起事件是否完全沒有責任？她重返現場會勘，發現河岸一些硬體設施與市府說法有落差。

白喬茵共提出4點質疑，首先市府說現場有設置一般機車不得進入的告示牌，但她沿岸尋找，同向入口處完全看不到，而在400公尺遠的反方向處找到，且在溝渠另一側發現一個限速20的告示牌，卻只畫設禁止汽車，「機車族在這個空間的限制很曖昧」。

她並質疑，河邊兩側若都禁行機車，為何文藻大學把機車停車場出入口設在大排旁？這是文藻學生的必經之道，市府難道不用落實監督，或和校方協調用地合法性？而愛河沿線護欄30年前就這樣打造，難道未考量地勢該特別加強高度？

此外，市府說此處只開放給自行車和行人通行，供休憩使用，但岸邊防護鍊條低到快垂地，有架設等於沒架設，帶小朋友來散步騎車、或自行車急煞，這麼窄的腹地絲毫沒有緩衝空間，摔下去真的只是幾公分的運氣問題而已。

白喬茵也在臉書PO出桃園、日月潭、新北金色水岸等自行車供比較，掀起熱烈討論，有網友指，水利局指沿岸都禁行機車，事實上不只文藻學生每天騎車行經此地上下課，居民也騎。