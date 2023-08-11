屏東縣集團婚禮10月屏菸登場 加碼抽歐洲、日本蜜月機票

年年秒殺的屏東縣集團婚禮將浪漫登場。今年集團婚禮10月14日在屏菸1936文化基地舉行，今年擴大辦理，受理名額提升至50對，除贈送萬元實用家電、婚紗造型服務。屏東縣長周春米今宣布，加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並在婚禮活動當天抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，為新人帶來屏東滿滿祝福。

「今天是上任縣長以來，參加過最浪漫的記者會」，周春米說，今年屏東集團婚禮地點選在舊菸葉廠轉型的「屏菸1936文化基地」舉辦，園區保留工業遺址的歷史風華，融入藝術與科技，成為南台灣指標性的藝文場域，象徵愛情經歷時光考驗越閃耀璀璨。也希望每一對新人能在滿滿文化韻味的場地互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶，開始人生的新篇章。

周春米說，每年舉辦集團婚禮深受民眾喜愛，今年以「花嫁囍事 幸福屏東」為題，規畫一連串活動，包含愛情闖關遊戲和幸福雙層巴士浪漫旅程，為新人和貴賓帶來難忘的回憶。

民政處表示，此次闖關遊戲讓每對新人透過不同關卡，互動挑戰，增添趣味和互動。縣府為新人和嘉賓準備了雙層巴士浪漫旅程，新人乘坐雙層巴士與親朋好友分享愛情承諾，見證愛情旅程。

屏東縣政府表示，祝福新人，除贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，今年加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並將在活動當日抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，歡迎新人們踴躍報名，一起見證浪漫的時刻。