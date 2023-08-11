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客源重疊？體質不良？MLD台鋁、秀泰爆財務爭議

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台鋁表示，商場內除影城經營較弱，王品集團青花驕進駐後，一個月營運逾千萬，「難道品牌及人潮是假的」。記者王昭月／攝影
台鋁表示，商場內除影城經營較弱，王品集團青花驕進駐後，一個月營運逾千萬，「難道品牌及人潮是假的」。記者王昭月／攝影

高雄MLD台鋁商場今天凌晨拋震撼彈，指控秀泰影城疑欠款未還，11日起將接管影城自行營運，引發各界熱議。有人質疑秀泰在台鋁及鄰近的夢時代均開影城，市場重疊分散客源；另有網友直指，台鋁商場多年前換手經營時，就爆發財務問題，埋下「體質不良」前因，指控他人欠款，應只是商業手段。

高雄人口逐漸往北移動，近年新的電影院卻集中在南高雄開設，從大立百貨到夢時代，3公里距離就有5家電影院，分布在中華路兩側，形成「影城一條街」。

秀泰集團2年前斥資8千萬接下台鋁影城後，夢時代喜滿客影城熄燈後亦重資接手，加上在岡山樂購廣場也開設影城，霸氣攻占高雄電影市場鰲頭，如今卻傳出秀泰影城積欠台鋁商場近4千萬款項，雙方爆發財務爭議。

台鋁今天凌晨已將秀泰影城存封，宣稱依合約接管。秀泰今早則表示，欠款款項是台鋁片面計算，秀泰集團財務健全，全台各影城都營運正常，台鋁發布的聲明已侵損秀泰商譽。

台鋁說，秀泰影城在2021年疫情尾聲曾反映疫情間營運不易，盼能降租，台鋁這方面已給替代方案，但去年11月起，秀泰對於場地費等費用找盡理由不付，反觀秀泰夢時代營城今年7月營收達2、3千萬，台鋁秀泰影城亦逾600萬，怎可能付不出錢？

針對秀泰反映票房不起色，因此打算提前終止租約一事，台鋁回應，台鋁有「青花驕」及「築間」等品牌進駐，加上舉辦市集、演唱會等活動，整體營運成長20%、30%，「青花驕1個月營業額逾千萬，難道人潮、品牌是假的」。

MLD台鋁商場是台灣唯一工廠活化的商場，2013年由HOTEL DUA集團旗下的都會生活開發公司向市府財政局標到，租約長達12年，廠商投資整修後於2015年開幕，商場內含包含影城、書店、美食街、烘焙、超市、花店、宴會廳等自由品牌，營運前三年風光一時。但後來前後經營團隊在營運路線上分歧，定位失調，高場人潮與隔鄰的「家樂福」、「IKEA」相較，明顯稀落，直到近期王品集團「青花驕」等品牌進駐，來客陸續回穩。

台鋁商場發布聲明，指控秀泰集團積欠款項。圖／台鋁商場提供
台鋁商場發布聲明，指控秀泰集團積欠款項。圖／台鋁商場提供

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