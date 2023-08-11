客源重疊？體質不良？MLD台鋁、秀泰爆財務爭議

高雄MLD台鋁商場今天凌晨拋震撼彈，指控秀泰影城疑欠款未還，11日起將接管影城自行營運，引發各界熱議。有人質疑秀泰在台鋁及鄰近的夢時代均開影城，市場重疊分散客源；另有網友直指，台鋁商場多年前換手經營時，就爆發財務問題，埋下「體質不良」前因，指控他人欠款，應只是商業手段。

高雄人口逐漸往北移動，近年新的電影院卻集中在南高雄開設，從大立百貨到夢時代，3公里距離就有5家電影院，分布在中華路兩側，形成「影城一條街」。

秀泰集團2年前斥資8千萬接下台鋁影城後，夢時代喜滿客影城熄燈後亦重資接手，加上在岡山樂購廣場也開設影城，霸氣攻占高雄電影市場鰲頭，如今卻傳出秀泰影城積欠台鋁商場近4千萬款項，雙方爆發財務爭議。

台鋁今天凌晨已將秀泰影城存封，宣稱依合約接管。秀泰今早則表示，欠款款項是台鋁片面計算，秀泰集團財務健全，全台各影城都營運正常，台鋁發布的聲明已侵損秀泰商譽。

台鋁說，秀泰影城在2021年疫情尾聲曾反映疫情間營運不易，盼能降租，台鋁這方面已給替代方案，但去年11月起，秀泰對於場地費等費用找盡理由不付，反觀秀泰夢時代營城今年7月營收達2、3千萬，台鋁秀泰影城亦逾600萬，怎可能付不出錢？

針對秀泰反映票房不起色，因此打算提前終止租約一事，台鋁回應，台鋁有「青花驕」及「築間」等品牌進駐，加上舉辦市集、演唱會等活動，整體營運成長20%、30%，「青花驕1個月營業額逾千萬，難道人潮、品牌是假的」。