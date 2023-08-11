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澎湖戰鬥營學子體驗射擊課程 了解國防重要性

中央社／ 澎湖縣11日電

來自全台100多名青年學子在戰鬥營的軍事洗禮下，對甲車試乘體驗和步槍實彈射擊等最為印象深刻，也從中體驗官兵訓練及生活實況，進而扎根全民國防意識，體認國防的重要。

陸軍澎湖防衛指揮部發布新聞表示，澎湖今年首梯暑期戰鬥營活動今天結束，來自國內各大專院校的100多名學子在為期5天4夜的軍事洗禮下，透過親自參與官兵訓練及生活實況，在寓教於樂的活動中，看到學員們的進步及成熟，獲益良多，更能扎根全民國防意識，進而體認國防的重要性。

澎湖戰鬥營今天實施T91步槍實彈射擊，學員個個依指揮官的引導及教官細心的教導下，透過射擊8大要領「托、抵、握、貼、瞄、停、扣、報」，實施T91步槍實彈射擊，學員完成射擊後，紛紛拿著靶紙實施討論及合影，成就感十足。

學員張晉維表示，在這幾天的課程中最印象深刻的就是「實彈射擊」，因為幾年前參加過澎戰營活動，但當時因颱風導致被迫中斷，所以無法體驗實彈射擊的震撼。在這次的課程中除了成功圓夢外，也深刻感受到國軍弟兄訓練的不易及辛勞。

學員王韻淳表示，這是自己第3次參與暑期戰鬥營，起初會參加是因為看了「新兵日記」而對國軍充滿好奇。在參加活動中，加深了對全民國防的認知，也深刻感受到國軍保家衛國的辛勞及使命。

澎防部指揮官劉協慶今天還頒發暑期戰鬥營的「結訓證書」及戰鬥營專屬「獨領風騷」、「神射手」、「澎戰小天使」、「軍嗓獎」及「精神總錦標」等績優獎項，肯定學員們在這精彩戰鬥營中熱情參與和優異表現。

澎湖防衛部表示，今年澎湖戰鬥營活動，共安排2梯次，首梯今天結束，21日至25日還有1梯次，人數有100多人，活動安排有澎湖各地軍事與觀光遊憩景點參訪外，還將核生化與試乘戰車及實彈射擊等體驗。

澎湖 國軍

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