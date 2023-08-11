古蹟裡開辦的社區關懷據點 青銀志工陪伴屏東長輩在地安老

屏東市金泉里的社區照顧關懷據點由屏東市勝豐社區發展協會辦理，也是屏東縣第一個在「古蹟」辦理據點，位在屏東市宗聖公祠，讓大家認識文化資產，也讓長者有一個歡喜聚會的好去處。

社會處指出，屏東市金泉里的社區照顧關懷據點由屏東市勝豐社區發展協會辦理，也是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點。

勝豐社區發展協會理事長是八年級生林凱駖，她上任後積極向屏東縣政府客家事務處爭取借用「宗聖公祠」場地，讓在地民眾重新認識身邊的文化資產，也廣邀身邊親朋好友投入據點志工服務，以前的「長輩」變成據點裡的「好朋友」。

社會處指出，金泉里社區據點是每周2次，讓里內長輩有一個活動好去處，這群從30歲到70歲的志工們懷抱著「照顧自己、也照顧自己的長輩」的使命感，積極多方進修，讓據點活動不斷更新，「青銀」共同打造屬於在地的健康好生活。

屏東市行政區共有59個里，目前共設置45處關懷據點，布建密度76.27%，分布於41里，村里布建密度69.49%，服務涵蓋59里，服務涵蓋率100%。期望在縣府社會處的陪伴之下，輔導在地地方組織運用在地專業師資及志工人力，持續提供在地65歲以上長輩健康促進、關懷訪視、電話問安及共餐服務，朝村里布建密度百分百邁進。

縣長周春米說，據點提供年長者交朋友、學習新知環境，全縣據點數目前達396處，布建密度89.39%，服務涵蓋率100%，持續鼓勵長輩走出家門，就近參與據點，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立快樂的在地安老生活。