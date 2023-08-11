快訊

南韓女教師之死：家長「惡性投訴」逼老師走上絕路

奪53命！夏威夷野火死亡數恐再攀升 拜登宣布為重大災難

台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古蹟裡開辦的社區關懷據點 青銀志工陪伴屏東長輩在地安老

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市金泉里的社區照顧關懷據點是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點在宗聖公祠，青銀志工陪伴長輩在地安老。圖/屏東縣政府提供
屏東市金泉里的社區照顧關懷據點是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點在宗聖公祠，青銀志工陪伴長輩在地安老。圖/屏東縣政府提供

屏東市金泉里的社區照顧關懷據點由屏東市勝豐社區發展協會辦理，也是屏東縣第一個在「古蹟」辦理據點，位在屏東市宗聖公祠，讓大家認識文化資產，也讓長者有一個歡喜聚會的好去處。

社會處指出，屏東市金泉里的社區照顧關懷據點由屏東市勝豐社區發展協會辦理，也是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點。

勝豐社區發展協會理事長是八年級生林凱駖，她上任後積極向屏東縣政府客家事務處爭取借用「宗聖公祠」場地，讓在地民眾重新認識身邊的文化資產，也廣邀身邊親朋好友投入據點志工服務，以前的「長輩」變成據點裡的「好朋友」。

社會處指出，金泉里社區據點是每周2次，讓里內長輩有一個活動好去處，這群從30歲到70歲的志工們懷抱著「照顧自己、也照顧自己的長輩」的使命感，積極多方進修，讓據點活動不斷更新，「青銀」共同打造屬於在地的健康好生活。

屏東市行政區共有59個里，目前共設置45處關懷據點，布建密度76.27%，分布於41里，村里布建密度69.49%，服務涵蓋59里，服務涵蓋率100%。期望在縣府社會處的陪伴之下，輔導在地地方組織運用在地專業師資及志工人力，持續提供在地65歲以上長輩健康促進、關懷訪視、電話問安及共餐服務，朝村里布建密度百分百邁進。

縣長周春米說，據點提供年長者交朋友、學習新知環境，全縣據點數目前達396處，布建密度89.39%，服務涵蓋率100%，持續鼓勵長輩走出家門，就近參與據點，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立快樂的在地安老生活。

 

屏東市金泉里的社區照顧關懷據點是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點在宗聖公祠，青銀志工陪伴長輩在地安老。圖/屏東縣政府提供
屏東市金泉里的社區照顧關懷據點是屏東縣第一個在「古蹟」辦理的據點在宗聖公祠，青銀志工陪伴長輩在地安老。圖/屏東縣政府提供

屏東縣政府 文化資產

延伸閱讀

來古蹟中山堂看VR 進入林投姐的幽冥世界

看好來台旅遊市場 屏東縣府赴新加坡推廣觀光

綠委評郭台銘屏東造勢有聲量 國民黨要防老虎抓小雞

屏東登革熱累計9例有6例在萬丹鄉社皮村 老婦染疫過世

相關新聞

風雨摧殘 高雄河濱商城多戶慘不忍睹

有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，單元1的住宅因海砂屋鑑定為危樓，前年已強制拆除，單元2、單元3待拆的百餘戶...

古蹟裡開辦的社區關懷據點 青銀志工陪伴屏東長輩在地安老

屏東市金泉里的社區照顧關懷據點由屏東市勝豐社區發展協會辦理，也是屏東縣第一個在「古蹟」辦理據點，位在屏東市宗聖公祠，讓大...

恆春搶孤月底登場 地方盼設永久展館

屏東恆春鎮流傳逾百年中元搶孤（俗稱豎孤棚）本月30日登場，今年參賽隊伍由往年32隊減至18隊，暖場活動延長半個月，還禮聘...

文東都更案拖12年 高市府介入突破瓶頸

高雄五福路屋齡36年土地銀行舊址民辦都更案，溝通過程艱辛，一走12年，近年經高雄市政府介入，循168都更機制才突破瓶頸，...

無塑之島金門明年9月新制 飲料店禁用塑膠一次杯

金門縣環保局為落實減塑行動，明年9月1日起金門縣轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質），違者依廢棄...

金城北堤臨時市場停車場今開放預約 首日35人完成登記

金城東門北堤停車場今天開放預約登記，一整天下來共有35人完成登記，金門縣觀光處表示，這是金門第二次採用月票方式收費，不少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦