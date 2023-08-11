文東都更案拖12年 高市府介入突破瓶頸

高雄五福路屋齡36年土地銀行舊址民辦都更案，溝通過程艱辛，一走12年，近年經高雄市政府介入，循168都更機制才突破瓶頸，浤圃機構攜手常益建設，將打造地下6樓、地上29樓的住辦型精品飯店宅，高市都發局表示，此案是高市民辦都更案號第一案，足作示範，未來都更程序希望能再縮短一半時間。

浤圃機構總經理蘇姿菁說，「文東都更案」原址為地上11樓的土銀大樓，公司2009年取得部分建物產權，屋況老舊，著手整合都更，2012年11月提送都更計畫，隔年核准事業概要，2017年底報核事業暨權利變換計畫，歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議與不下百次協調會議，歷程漫長。

浤圃機構昨與常益建設、土銀為「文東都更案」動土，浤圃董事長蘇宏圃不諱言，整起都更案至高市府最後介入才柳岸花明。都發局長吳文彥說，都更案若產權集中就容易整合，此案由土銀與民間開發業者協力，仍走12年，「整合溝通很重要」，未來循168都更機制，1年內核發建照，6個月發使用執照，8個月整合好就能啟動，盼都更程序能節省一半時間。

「文東都更案」規畫建造29層制震大樓，1到3樓土銀做商辦，4樓以上為25至43坪住家，共130戶。常益建設董事長陳承霖說，前金區是高雄精華之一，鄰近亞灣區、大立及漢神商圈，生活便利，未來上市櫃科技大廠、新創產業進駐，將是居往首選。