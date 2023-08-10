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12年磨一劍！高雄市土銀舊址民辦都更案將蓋精品飯店宅

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
浤圃機構五福路文東路都更案，花了12年終於如願動土，將建飯店精品宅。記者王昭月／攝影
浤圃機構五福路文東路都更案，花了12年終於如願動土，將建飯店精品宅。記者王昭月／攝影

位在高雄五福路36年土銀舊址民辦都更案，溝通過程艱辛，一走12年，近年經高雄市政府介入，循168都更機制才突破瓶頸，浤圃機構進一步攜手常益建設，將打造地下6樓，地上29樓的住辦型精品飯店宅，高市都發局表示，此案是高市民辦都更案號第一案，足作示範，未來都更程序希望能再縮短一半時間。

浤圃機構總經理蘇姿菁說，「文東都更案」原址為地上11樓的土銀大樓，公司2009年取得部分建物產權，考量屋況老舊，著手整合都更，2012年11月提送都更計畫，隔年核准事業概要，2017年底報核事業暨權利變換計畫，歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及不下百次協調會議，前後花了12年，歷程漫長。

浤圃機構今天與常益建設、土銀為「文東都更案」動土，現場冠蓋雲集，浤圃董事長蘇宏圃不諱言，整起都更案至高市府最後介入才柳岸花明。都發局長吳文彥表示，都更案若產權如集中就容易整合，此案由土銀與民間開發業者共同協力，即使如此仍走了12年，「顯見溝通整合很重要」，未來循168都更機制，即1年內核發建照，6個月發使用執照，8個月整合好就能啟動，盼都更程序能節省一半時間，此外此區段提供1.5倍容積都更優惠，相信也是極大誘因。

「文東都更案」將規畫建造29層制震大樓，1-3樓由土銀做為商辦，4樓以上為25至43坪住家，共130戶，由浤圃機構與經營宮賞藝術大飯店、鈞怡大飯店的常益建設合作，打造具星級酒店質感的輕豪邸。

常益建設董事長陳承霖表示，前金區是高雄三大精華之一，又鄰炙手可熱的亞灣區及大立及漢神百貨商圈，醫療及捷運等生活機能稱便，相信未來上市櫃科技大廠、AI 5GAIoT及新創產業進駐，將是居往首選。

浤圃機構五福路文東路都更案，花了12年終於如願動土，將建飯店精品宅。記者王昭月／攝影
浤圃機構五福路文東路都更案，花了12年終於如願動土，將建飯店精品宅。記者王昭月／攝影
浤圃機構五福路文東路都更案，花了12年終於如願動土，將建飯店精品宅。記者王昭月／攝影
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