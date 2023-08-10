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金城北堤臨時市場停車場今開放預約 首日35人完成登記
金城東門北堤停車場今天開放預約登記，一整天下來共有35人完成登記，金門縣觀光處表示，這是金門第二次採用月票方式收費，不少人都還在詢問觀望階段，預料過幾天52格停車格就會登記額滿。
金門的夏季超級炎熱，動輒32度上下，此處的停車位有遮雨棚，算是半室內，是其他收費停車場所沒有的，所以先前還未修繕時，幾乎停車位都一位難求，不少愛車族得知縣府要推月票收費，紛紛打電話到觀光處詢問，詢問度相當高，今天還是有不少民眾打電話詢問，還有東門地區的民眾反映，為何要開放給外面的人來登記。
縣府觀光處表示，金城鎮東門臨時市場於今年6月拆除完畢，其現地空間及屋頂棚架移交縣府管理，作為停車使用，縣府從今日起開放預約，預計8月14日完成停車環境、燈光、格位與停管設施改善工程，規劃52格停車格，並委外採用月票方式收費，月票每月新台幣1500元，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境與市容觀瞻，為了公平起見，一人僅限登記一台車號，預計8月16日起開放月票停車使用。
據了解，東門北堤停車場有遮雨棚，車子可遮風避雨，且停車位相當寬敞，且價錢才1500元，跟台灣停車費動輒3千至5千元相比，可謂相當便宜，被不少民眾指說「太佛心，超便宜」，原本預料停車位會秒殺，沒想到今天開放登記後，未見踴躍。
有民眾就說，可能是使用者付費的習慣還未建立，他目前還在掙扎是否要花錢租車位；也有人覺得1500元還是太貴，如果是1千元以下，他可能就會馬上登記。
金門縣府觀光處表示，金城鎮為金門重點鄉鎮，市區商貿日漸活絡，民眾車輛數逐年增加，隨之衍生違規停車、長期占用、停車周轉率低等問題；未來將再視整體停車供需狀況，檢討擴增範圍之需求，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境。
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