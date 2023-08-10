高雄本土登革熱+3 小港區青島里群聚疫情加溫

高雄市今日公布新增本土登革熱確診個案3例，累計46例。高雄市衛生局說，小港區青島里本土登革熱群聚累計8例，防疫團隊在青島里與鄰近的山東里、濟南里，查獲積水孳生病媒蚊孑孓70處，開單告發42件；連日大雨，積水容器孳生病媒孑孓率2周從15.1%上升至22.6%，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」。

衛生局表示，今日確診者其中一案是居住小港區20多歲女性，7日有症狀、8日醫師採檢，疾管署今檢出PCR陽性確診；小港區40多歲女性7日有症狀但未就醫，9日配合擴大採檢今日確診；第3案是鳳山區60多歲男性，9日有發燒、頭痛症狀，就醫快篩陽性、今日確診。

衛生局說，小港區青島里已累計8例本土登革熱個案，防疫團隊針對該區域擴大採檢、擴大強制地毯式孳生源檢查與化學噴藥防治，累計擴大採檢246人，查獲該區域水孳生病媒蚊孑孓70處，開單告發42件。

衛生局說，請民眾配合室內外孳生源檢查、噴藥滅蚊等防治工作，積極清除住家室內外積水容器及雜物，針對住家屋簷排水槽、門前自來水錶等可能積水處詳加檢查，避免病媒蚊孳生，降低疫情擴散風險。