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屏市鬧區公園橋驚見裂縫 土木技師會勘後認定安全無虞

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市長周佳琪（蹲下者右一）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（蹲下者右一）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供

近日有民眾發現屏東市公園東路的公園橋（屏東醫院對面）出現裂縫，在屏東地方社團發文，引發熱議，也擔心公園橋的安全性，屏東市長周佳琪今會同土木公會技師林昭福及相關課室主管會勘，周佳琪說，會勘後橋梁整體結構安全，會定期監測，汛期雨季會增加監測頻率。

土木公會技師林昭福說，公園橋目前有三條裂縫，東西側橋台背後裂縫對橋體安全沒有影響；中間裂縫為伸縮縫，現場觀測與調閱去年9月資料比對，現測雙面橋台均無下陷危險性，中間橋梁柱及橋面板伸縮縫在連日暴雨，積水亦無超過公園橋的橋面板（行車道板），橋梁柱體並無下陷，不影響行車安全，橋梁整體結構安全。

周佳琪說，公園橋皆有定期結構安全檢測，市公所除定期監測，汛期雨季也會增加監測頻率，暴雨過後會安全評估，確保人車通行安全無虞，請市民朋友不要因未經證實網路消息造成恐慌。

屏東市長周佳琪（右三）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（右三）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（蹲下者右一）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（蹲下者右一）今會同土木技師會勘公園橋的裂縫情況。圖／屏東市公所提供

屏東 周佳琪 暴雨

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