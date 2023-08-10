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看好來台旅遊市場 屏東縣府赴新加坡推廣觀光

中央社／ 屏東縣10日電

邊境政策鬆綁，新加坡來台旅客達26萬人次，居全球來台旅遊國家前6名，屏東縣政府為布局開闢星國旅遊客源，今天組團參加新加坡秋季旅展推廣觀光。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，去年10月13日邊境政策鬆綁，開放國際旅客入境後結算至今年6月，新加坡來台旅客高達26萬人次，居全球來台旅遊國家前6名；且新加坡來台旅遊人次於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前成長7.82%，與台灣間航班眾多、語言及文化背景相似，搶攻全球來台旅客之際，新加坡絕對是舉足輕重、值得挹注資源加強經營選項。

縣府今天組團前往新加坡，除睽違3年再次參加「新加坡秋季旅展（NATAS Holidays）」外，明天也將舉辦專屬屏東的新加坡業者觀光推廣活動，藉由系列觀光推介活動，重燃台灣在新加坡市場觀光熱度。

交通旅遊處表示，這次號召6個在地觀光團體共赴新加坡行銷屏東觀光亮點，並布局開闢星國旅遊客源，讓屏東可以在競爭激烈的疫後國際觀光市場搶占消費者市場。

新加坡 屏東縣政府

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