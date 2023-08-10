「波麗露在高雄-那座山」將舞蹈帶出劇院 跳進山線12區

衛武營國家藝術文化中心和衛武營駐地藝術家周書毅合作「波麗露在高雄-那座山」，舞者將從9月9日起沿山起舞，前進高雄山線12行政區，從衛武營所在的鳳山出發，遠到茂林和那瑪夏，10月29日終站在杉林的大愛園區，讓更多人感受舞蹈力量。

2006年周書毅以樂曲「波麗露」創作「1875拉威爾與波麗露」，用舞蹈訴說生命活在當下的力量，此舞作於2009年獲英國沙德勒之井（Sadler's Well's）劇院全球網路影片比賽首獎。回台後，他帶著舞者們離開劇場 展開舞蹈旅行，從英國到台灣，在不同城市演出今年將突破100場。「波麗露在高雄」計畫於2024年推出劇場版，並達成走完高雄38個行政區的宏願。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「波麗露在高雄」走訪高雄各鄉鎮，沒有制式舞台、沒有固定席位，只有音樂、舞者和一支工業用電扇，透過這樣的演出方式，目的是讓更多人感受舞蹈、親近藝術、認識衛武營。去年開啟的「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，走過高雄14個行政區的公共場域；今年持續規畫跳進12個行政區，團隊光是往返場勘的里程數就已經突破2100公里。

周書毅說，從擔任衛武營駐地藝術家開始，每個禮拜都會去看高雄各個區域，思考可以做何種演出，於是催生出「波麗露在高雄」計畫。今年決定舞進山線地區，場勘途中不知暈車多少次，感受到路途遙遠，拜訪各區途中，也獲得區長和相關人士熱心的協助，這些努力就是希望能將舞蹈帶到各區，給當地的朋友觀賞，同時也可以看看同一支舞作，在不同的地景演出，會是甚麼樣的美麗景色。