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七夕情人節讓浪漫指數破表 屏東海生館抓住甜蜜蜜商機
全台占地最廣的屏東海生館，夢幻浪漫的海藻森林、海底隧道和大洋池，是情侶、閨蜜、親子美拍的熱門景點，七夕情人節將至，館方抓住浪漫商機，近日在企鵝求偶季節布置產房、讓遊客感受企鵝的專情外，也推出情人節夜宿優惠，讓情人透過贈送的告白企鵝布偶傳遞濃情蜜意，並在美拍區留下浪漫指數破表的合照 。
海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海生館擁有全台最豐富的海洋生物，與超萌白鯨的療癒互動、觀察可愛企鵝生活行為外，還有多個絕美的美拍景點，特別是長期位居海生館美拍景點前三名的景點，包括魔幻剪影的海藻森林、繽紛珊瑚世界包圍的海底隧道和和廣闊湛藍的大洋池。
他說，美拍景點一直是情侶、閨蜜、親子和網紅美拍的熱門景點，目前舉辦的「歡迎光臨我的海生館」系列活動，館方再公開多個隱藏板打卡拍照景點，包括夢幻海洋空間的半圓展缸、猶如海底繁星般的湛藍牡蠣缸、身處迷幻深海光影的微光漂流展區，宛如置身夢幻的海洋世界，在情人節的浪漫指數更破表。
他說，每年8月進入館內企鵝的求偶季節，館方正布置企鵝產房，飼育員在展缸中放置企鵝求偶所需的鵝卵石，使用隔板營造一間間供企鵝夫妻檔安心孵卵的小窩，讓遊客感受企鵝的專情，本月12至27日情人節夜宿優惠期間贈送告白企鵝布偶2隻，有說不出口的情話，就讓告白企鵝來傳遞，創造不同的甜蜜浪漫回憶。
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