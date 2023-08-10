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邁向無塑之島！金門明年9月1日起飲料店不得提供塑膠杯

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局表示，自明年9月1日起金門縣轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯(包含生物可分解塑膠材質)，違反者處新臺幣1200 元至6000 元罰鍰。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣環保局表示，自明年9月1日起金門縣轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯(包含生物可分解塑膠材質)，違反者處新臺幣1200 元至6000 元罰鍰。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣環保局表示，為落實減塑行動，自明年9月1日起金門縣轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯(包含生物可分解塑膠材質)，違反者將依廢棄物清理法第 51 條第 3 項規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰，希望減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境的衝擊。

金門縣環保局表示，他們透過問卷調查及112年6月9日邀集飲料店業者召開金門縣限用一次用飲料杯實施期程研商會議，在綜整業界意見後，最終訂於113年9月1日起實施，給予業者足夠的緩衝期。

環保局也指出，環保署為引導業者提供循環服務，培養民眾養成自備、重複、少用的生活習慣，111年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，並授權地方政府研議飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期，並提報環保署核准後另行發布實施。

據了解，凡是從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售或調理供應顧客飲用之行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）都是屬於限制使用的對象，此案實施日期尚有一年的時間，籲請業者儘速消化庫存塑膠杯，並儘早採用塑膠材質以外之飲料杯，降低生態與環境污染問題。

此外，獺金杯租借服務系統自8月1日起新增昇恆昌好饗咖啡借還處，尚義機場旅遊服務中心借還站遷移至7-ELEVEN金航門市，環保局呼籲民眾出門多多自帶環保杯，若忘記攜帶環保杯，可前往借還站借用獺金杯，降低一次性飲料杯的產生量，從生活中落實垃圾減量，共同邁向淨零綠生活，讓金門成為「無塑之島」。

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