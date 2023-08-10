助MeToo被害人求助 高雄市首創「性騷擾求助不孤單」服務

近期政壇及演藝界接連爆發MeToo事件，揭發長期以來包含性騷擾、性猥褻、性暴力和數位性暴力暗黑面，被害者多不勝數。據統計，高雄市服務個案中以肢體騷擾個案最多，為此市府首創「性騷擾求助不孤單」服務，只要打市民專線1999，24小時提供被害人協助，市府官網也設性擾防治專區，便利被害人求助，陪伴走出性騷擾陰霾。

高雄市政府指出，高雄市簡化性騷擾求助流程及管道，更提供線上受理管道，除在市府官網首設性騷擾防治專區，另為協助職場性騷擾個案，社會局攜手勞工局跨局處合作，保障被害人權益不中斷。

高雄市社會局委託樹德科大辦理性騷擾被害人個案管理服務，7大服務內容包括情緒支持、諮詢服務、案情追蹤、法律諮詢、心理諮商、陪同調查或出庭、轉介其他資源等。

社會局表根據統計發現，111年服務個案中，被害人遭遇性騷擾的樣態以「肢體性騷擾」最多，其次是展示或傳送色情圖片及騷擾文字，再其次是言語性騷擾；最常發生地點為公共場所，其次是網路虛擬環境及馬路。性騷擾事件被害人常伴隨著害怕、噁心等身心壓力，導致失眠、恐慌，嚴重可能影響個人日常生活的進行及就學就業表現，或因不熟悉申訴救濟、行政調查及司法訴訟等程序，致影響自身權益。