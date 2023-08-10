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影／高雄下大雷雨 左營巨蛋旁路上冒湧泉

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄今天下大雨，民眾在左營巨蛋旁，發現下水道噴出湧泉。影片來源／記者爆料網
高雄今天下大雨，民眾在左營巨蛋旁，發現下水道噴出湧泉。影片來源／記者爆料網

高雄受西南風氣流影響，今天下起大雷雨，部分地區出現積水，民眾在高雄巨蛋旁，發現下水道排水不及，下水道冒出湧泉現象，直呼奇觀。

高雄今天下大豪雨，據高雄氣象站統計，至上午11時30分，24小時累積雨量破百毫米的地區，包括岡山、橋頭、路竹和大寮等區。左營24小時累積雨量59.5毫米，6小時累積雨量40毫米。

有民眾路過高雄巨蛋旁的左營區新榮路，發現下水道人孔蓋冒出湧泉，湧泉高約30公分，路過的汽車還得閃避湧泉而過，路人錄影上傳網路，直呼奇觀。

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