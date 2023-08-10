恆春中元搶孤外人不只看熱鬧 文化人籲設展示館也看門道

屏東恆春鎮流傳逾百年的中元搶孤（俗稱豎孤棚）將於本月30日登場，今年參賽隊伍由往年32隊減至18隊，暖場活動延長至半個月，還禮聘國外YouTuber到恆春採訪報導；地方文史工作者不希望年度盛事每年像放煙火般，呼籲官方設永久性搶孤展示館，讓外人「看熱鬧，也能看門道」；縣府文化處說，年底啟用的恆春文化館就會安排搶孤特展。

「南恆春、北頭城」已成農曆7月台灣中元搶孤特色民俗活動，恆春鎮公所宣布今年有18隊參賽，冠軍獎金加碼5萬至35萬元，不僅保留往年祭祀點辦理中元普度，並找來日、韓、法、加拿大等4國高知名度YouTuber到恆春實地採訪報導，街頭藝人暖場活動長達半個月，另備有3000份太陽能小燈紀念品，帶發票及現場打卡就能帶走，當晚由名主持人許效舜暖場，盼吸引更多人參與南台灣中元盛事。

恆春中元搶孤流傳百年，清末恆春設縣初期已存在，日治時代一度停辦，1971年才復辦，鎮公所為擴大參與面並導入觀光，15年前將4根柱子孤棚擴大為36根，因「豎」是閩南語爬，故取名豎孤棚；地方文史工作者張明榮說，近年各隊都面臨人手不足或被挖角窘境，選手需時間和場地訓練培養，但每年靠幾支老牌隊伍撐場，官方應重視傳承和設展示館，不要像放煙火般，。

長期研究恆春搶孤的張順興說，根據宜蘭縣蘭陽博物館考證，頭城搶孤是由最早開墾宜蘭的吳沙公所傳入，意在普度孤魂、消災解厄；恆春搶孤據考證也是由來台墾荒先民傳入，大陸福建省漳州龍海市大社搶孤活動已流傳636年，被列為省級非物質文化遺產，大陸組閩台搶孤文化交流協會6年前安排互訪，恆春搶孤應設永久性的文化展示館，成為文化觀光亮點。