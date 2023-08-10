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神奇！ 排水管長出木瓜樹 網：它都努力你憑什麼躺平

聯合報／ 記者劉星君楊德宜／台北即時報導
林姓網友在屏東高樹寮地社區旁道路，發現擋土牆排水管長出木瓜樹。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團
林姓網友在屏東高樹寮地社區旁道路，發現擋土牆排水管長出木瓜樹。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團

木瓜的生命力超強。林姓網友在「路上觀察學院」臉書社團分享，她在屏東高樹寮地社區，發現擋土牆上竟長出木瓜樹，很認真研究發現是從排水管長出來。網友也稱奇。

林姓網友表示，地點在屏東高樹寮地社區旁道路，為185縣道8.5公里處。她以為木瓜樹是被擋土牆埋起來，很認真的在路旁研究了一下，「嗯！有創意！排水管丟木瓜籽，就會長出木瓜樹啊」。

屏東縣受杜蘇芮颱風影響造成農作物受損災情，截至8月3日統計，全縣有香蕉、木瓜及蔬菜等十餘種作物遭受災害，損害面積約1181公頃，金額近7900餘萬。而這株排水管長出的木瓜展現超強生命力，不但沒受災，還結實纍纍。

經查Google maps街景圖，該處排水管今年4月就已冒出木瓜樹。網友表示，「生命自有出路」、「木瓜都那麼努力，你憑什麼躺平」、「這是自由的木瓜樹」、「以前種木瓜，現在改種火龍果，不甘被淘汰的木瓜」、「夾縫中求生存」、「這支倒勾的有在練喔」、「這樣會增加偷摘的難度」、「逆境而生的木瓜大又甜」、「吃排水溝長大的木瓜能吃嗎」。

該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖
該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖
該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖
該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖
該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖
該處擋土牆的排水管今年4月就已冒出小樹。圖／取自Google maps街景圖

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