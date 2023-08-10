神奇！ 排水管長出木瓜樹 網：它都努力你憑什麼躺平

木瓜的生命力超強。林姓網友在「路上觀察學院」臉書社團分享，她在屏東高樹寮地社區，發現擋土牆上竟長出木瓜樹，很認真研究發現是從排水管長出來。網友也稱奇。

林姓網友表示，地點在屏東高樹寮地社區旁道路，為185縣道8.5公里處。她以為木瓜樹是被擋土牆埋起來，很認真的在路旁研究了一下，「嗯！有創意！排水管丟木瓜籽，就會長出木瓜樹啊」。

屏東縣受杜蘇芮颱風影響造成農作物受損災情，截至8月3日統計，全縣有香蕉、木瓜及蔬菜等十餘種作物遭受災害，損害面積約1181公頃，金額近7900餘萬。而這株排水管長出的木瓜展現超強生命力，不但沒受災，還結實纍纍。