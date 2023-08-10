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台積2奈米布局高雄 民憂炒房又起

聯合報／ 記者王昭月任義宇卜敏正／高雄報導
台積電發言系統前天發布高雄將設二奈米廠，再度掀起地方房價熱議。本報資料照片
台積電發言系統前天發布高雄將設二奈米廠，再度掀起地方房價熱議。本報資料照片

台積電高雄建廠一波三折，前年底規畫建造7奈米及28奈米2座晶圓廠，後7奈米廠暫緩，外界一度猜測設廠案取消，但房價已大漲一波，台積電前天證實高雄將導入2奈米先進製程，再掀熱議，地方質疑是否又「政治操作」，市長陳其邁強調全力協助台積電建廠。議員李眉蓁強調，設廠樂觀其成，但之前左楠房價每坪已跳漲到30萬，盼這次真正定案，否則信心會崩潰。

陳其邁說，無論28奈米還是現在2奈米，都全力協助台積電建廠，製程調整涉及水、電等配套，市府會做企業最堅強靠山；市府說明，因應台積電設廠，本月14日辦「楠梓產業園區」環差說明會；南科管理局則指，楠科今年底完成環差等程序後，台積電進駐的29.83公頃土地會納入園區中。

台積電設廠案一年餘來讓高雄人如洗三溫暖，這次拍板導入2奈米製程，預計2025年量產，地方憂心房價「漲」聲再起，網路質疑聲不斷，憂心只是炒房利多，許多網友也留言，「楠梓除地主或投資客，其他人未蒙利先受害」，「房價可能又要上漲」。

「絕對樂觀其成！」李眉蓁表示，台積電設廠是高雄人共同心願，但中央、地方到台積電2年來說法不一，計畫一變再變，房價大漲逾3成，過去左楠1坪20萬，現在幾乎都要30萬元，高雄人希望這次訊息讓地方安心，雖然房價仍可能上漲，但至少避免不當炒作，水、電、人才配合也要做好。

民進黨議員李柏毅認為，台積電2奈米製程布局高雄，將迎接更大量高薪工程師進駐，左楠區仍有自用住宅需求。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析認為，之前左楠區房價已漲一波，漲幅讓大家吃不太消，再漲真的不知道賣給誰，這次台積電改製程，房市短期內應不致太大波動，但長期仍看多。

台積電 奈米 陳其邁

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