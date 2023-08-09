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影／高雄本土登革熱今檢出+2 小港區青島里群聚疫情累計6例

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊在小港區青島里社區噴藥消除登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在小港區青島里社區噴藥消除登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供

高雄市今日下午4時30分檢出登革熱本土個案2例，中央列於明日新增，累計高雄已有43例本土登革熱。衛生局說，今天新增2例都居住在小港區青島里。第1例為50多歲男性，8月4日開始出現症狀、8月6日第二次就醫，經檢驗為NS1快篩陽性。第2例為20多歲男性，無症狀，8月7日在青島里配合擴大採檢時發現，2例經實驗室綜合檢驗，都確診第二型登革熱。

衛生局表示，小港區青島里已累計6例本土登革熱個案。高雄市長陳其邁市長今日在市政會議，指示防疫團隊儘速擴大清消，並請依法落實所有人、管理人及使用人孳生源清除及環境維護。

衛生局已規劃個案住家及工作地周邊範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，該區域會連續3天擴大執行緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外孳生源檢查、噴藥滅蚊等緊急防治工作，及配合社區里民擴大採檢，以利衛生機關即時發現社區潛在個案，防止群聚疫情擴大。

衛生局說，昨日市府防疫團隊針對小港區青島里及濟南里執行家戶病媒密度調查，發現多達178個積水容器，其中32個已孳生登革熱病媒蚊孑孓，查獲的容器包括水桶、花器、金爐、廢輪胎、陶甕、冰箱底盤、花盆底盤、旗座孔、地板及花圃凹陷處等。

衛生局表示，民眾配合緊急防治後，仍應持續維持住家室內外環境清除積水及做好孳生源清除工作，輕忽環境管理將會導致病媒蚊密度上升，導致社區疫情持續。如公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處新臺幣1萬5000元罰鍰。

衛生局說，外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。近期如有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀，應儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 ) 就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

防疫人員在小港區青島里，針對建築物的屋簷溝噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供
防疫人員在小港區青島里，針對建築物的屋簷溝噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在小港區青島里社區噴藥消除登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在小港區青島里社區噴藥消除登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱 高雄市

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