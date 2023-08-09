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天使輪船東終於提殘油移除計畫 2天內須提證明

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
港務公司派遣潛水人員下水巡視天使輪狀況，發現有一處通氣百頁格柵有輕柴油些許滲漏，待明早執行封堵。圖／港務公司提供
港務公司派遣潛水人員下水巡視天使輪狀況，發現有一處通氣百頁格柵有輕柴油些許滲漏，待明早執行封堵。圖／港務公司提供

上月下旬在高雄外海沉沒的帛琉籍貨輪「天使」，其船艙內仍有近500噸燃油待處理，然其船東始終置之不理，已遭海委會開出3張共190萬罰單，不過船東在昨天終於提出船體殘油抽除計畫，港務公司表示，船東須於2天內(11日)前，提出相關作業契約證明。

天使輪在高雄港外海沉沒後，其船艙內殘留近500噸燃料因船身破損有些許洩漏，目前已有效控制，其亞塞拜然船東事發後都持「擺爛」態度，海委會已陸續開出3張共190萬罰單，並限制船員出境，希望督促船東有所行動。

港務公司與相關單位，最快明天就能完成工作平台定錨，代為執行天使輪緊急殘油移除作業，不過船東昨天向港務公司提出殘油移除計畫，港務公司為確認船東能依所提計畫執行，已要求須於本8月11日前，提供委託執行殘油抽除作業契約之相關證明，若依限未有明確回應，將依商港法立即接手代為處理。

至於船艙內燃油狀況，港務公司今天派遣潛水人員下水拍攝，確認沒有發現重燃油洩漏，但有一處通氣百頁格柵有輕柴油些許滲漏，待明早上立即執行封堵作業，而海面上經海空巡視，僅在沉船處發現些許薄油膜，已派遣船隻前往除汙。

而天使輪所散落貨櫃，經港務公司巡視包含高雄港、鳳鼻頭漁港、港埔漁港、中芸漁港、東港漁港、等9處，目前均無發現可能礙航的沉沒貨櫃，將繼續在更多海域巡視，避免船隻碰撞貨櫃造成危險。

罰單 高雄港 帛琉

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