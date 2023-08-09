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澎縣府與惠民醫院合作遲緩兒童醫療 陳光復：落實早療在地化

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澎湖縣政府將與惠民醫院合作遲緩兒童醫療，開辦兒童潛能開發暑期營。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府將與惠民醫院合作遲緩兒童醫療，開辦兒童潛能開發暑期營。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府將與惠民醫院合作遲緩兒童醫療，自8月15日起為期8周，每周二、三晚間時段在惠民醫院，開辦兒童潛能開發暑期營，參加對象為經專業評估需接受療育0至6歲兒童，以等待專業治療中兒童優先參加。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟說，兒童潛能開發暑期營開辦，主要由專業治療師、心理師對於0至6歲發展遲緩兒童進行感覺統合訓練，把握早療黃金期；並由家長陪同參與課程，讓家長可以在家延續課程效果，增加早期療育效果。

澎湖縣長陳光復今日下午接見惠民醫院院長張明哲時表示，縣府對發展遲緩兒童及家庭非常重視，期盼在惠民醫院醫療團隊專業的潛能刺激及發展訓練，讓發展遲緩兒童健康成長茁壯，盡早順利回歸普通教育。

陳光復說，澎湖在遲緩兒童照顧資源相對缺乏，此次透過惠民醫院團隊共同舉辦兒童潛能開發暑期營，提供兒童及家長完善、專業的療育諮詢和服務，讓澎湖孩童都能受到應有的照顧，進而建置澎湖更完善的早療復健機制，落實早療在地化。

惠民醫院院長張明哲說，惠民醫院將持續致力於提升醫療品質和保障民眾健康，提供專業的治療與照顧，為澎湖的醫療事業注入新的活力。

澎湖縣長陳光復今日下午接見惠民醫院院長張明哲時表示，縣府對發展遲緩兒童及家庭非常重視。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今日下午接見惠民醫院院長張明哲時表示，縣府對發展遲緩兒童及家庭非常重視。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 陳光復

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