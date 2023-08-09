郭台銘參訪屏東慈善團體 現場承諾將捐贈物資車
鴻海創辦人郭台銘今晚於屏東市舉辦首場主流民意大聯盟說明會，他在活動開始前先至內埔鄉愛心樹慈善會參訪，郭的座車於今下午4點左右抵達，聽取地方公益組織報告後，承諾捐贈數輛物資車，「愛心不分黨派，政府不做，永齡基金會來做」，隨後拜訪個案，再驅車前往屏東市玉皇宮參拜，為晚上大型說明會準備。
愛心樹慈善會於2018年成立，會址位於屏東縣內埔鄉，為地方型社福公益團體，由一群不同背景的年輕人發起，提供縣內33鄉鎮的弱勢族群生活協助。理事長鍾育杰指出，成員仍開著35年的老貨車，將物資送至獨老、貧困家庭等邊緣族群手中，隨疫情趨緩，服務案件數遽增。
郭台銘聽完簡報，現場質問起民進黨籍內埔鄉長鍾慶鎮，指防疫、前瞻都有千億多元預算，為什麼長期在屏東執政的民進黨或立法委員，沒有為地方慈善團體爭取幾輛車子使用？「愛心不分黨派，編幾個預算，送幾輛車，有這麼困難？掉一個芝麻都能買好幾輛」，隨後承諾「政府不做，永齡基金會來做」。
「一直在等待的就是這句話，有愛心的企業家」，鄉長鍾慶鎮感謝郭為偏鄉照護盡一份力，他指出，內埔鄉低收入戶共713戶，計有1194人列冊管理，中低收入戶達千戶，有2千多名列冊，低收獨居則有978戶，列冊3千多人，當政府礙於法規無法及時伸出援手時，民間愛心團體將發揮效用，話鋒一轉，他指內埔有大學資源、還有一處工業區預定地，希望郭募集社會企業力量投資地方。
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