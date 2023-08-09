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屏東登革熱升溫累計7例 萬丹有5例研判社區群聚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供
登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供

登革熱疫情持續延燒，屏東縣本土登革熱病例累計共7例，除屏東市、潮州鎮各有1例外，萬丹鄉5例研判為社區群聚，衛生局表示，在萬丹成立鄉級指揮中心，縣府持續加強防治、防堵疫情延燒，縣衛生局呼籲民眾雨後務必整理環境，落實「巡、倒、清、刷」，配合各項防治措施。

衛生局指出，萬丹鄉5例個案分別居住於萬全村1例，社皮村4例，其中社皮村4例個案居住地相近，2人有高雄市鳳山區活動史，另2人則在社區擴大採檢時快篩陰性，因出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、出紅疹、口乾舌燥、頭暈等登革熱疑似症狀，經就醫通報後確診，縣府依疫調研判擴大防治範圍，積極防堵疫情。

衛生局表示，當發生登革熱疫情，化學防治是立即殺死環境中可能帶病毒病媒蚊最有效的方法，可立即阻斷社區傳播鏈，為此落實化學防治是非常重要的防疫關鍵，為防疫所需造成民眾不便，敬請體諒及配合。防疫工作，人人有責，提醒民眾如接獲通知家中需執行緊急戶內化學防治，請將會盛放食用的餐具及用具包覆好，如有養魚則水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內，導致防治成效不彰，影響社區民眾健康安全。

衛生局呼籲，民眾如有發燒等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷。另提醒目前為登革熱的流行季節，近期每日皆零星降雨，民眾應立即進行住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會，共同守護家園。

登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供
登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供
登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供
登革熱疫情升溫，屏東縣累計7例確診，其中5例在萬丹鄉。圖/屏東縣政府提供

衛生局 登革熱 疫情 屏東縣 病媒蚊

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