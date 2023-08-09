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營建署補助4638萬 北高雄6所國中小通學步道有譜了
「行人地獄」問題引起正視，北高雄地區經民代奔走下，終於獲得營建署核定4638萬經費，改善六所國中小8處通學步道，安全更獲保障。
列入改善的通學步道，包括岡山區前峰國小柳橋西路一段2巷、竹圍國小竹圍北街及大仁路175巷、兆湘國小介壽路、路竹區蔡文國小國昌路、大社國小大社路及信義路、橋頭國中民主街等。
居間爭經費的立委邱志偉說，多數通學步道因為巷弄狹小、學生上下學經常人車爭道，十分危險，因此提報計畫的學校，願意退縮校地，拆除圍牆新建通學步道專供學生行走，民眾運動散步時亦能使用。他期許，通學步道與鄰近人行步道介面銜接要順暢，打造更友善的步行環境。
橋頭國中校長蔡月梅說，學校將拆除圍牆，新建步道，既有路樹將移植保留，排水溝介面也將加強調整，因應通學步道工程，屆時也會一併調整學校後門位置，讓騎單車的學生進出更安全，相關工程預定今年底完成。
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