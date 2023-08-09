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營建署補助4638萬 北高雄6所國中小通學步道有譜了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
獲內政部營建署核定補助，高市竹圍國小將建通學步道。記者王昭月／攝影
獲內政部營建署核定補助，高市竹圍國小將建通學步道。記者王昭月／攝影

行人地獄」問題引起正視，北高雄地區經民代奔走下，終於獲得營建署核定4638萬經費，改善六所國中小8處通學步道，安全更獲保障。

列入改善的通學步道，包括岡山區前峰國小柳橋西路一段2巷、竹圍國小竹圍北街及大仁路175巷、兆湘國小介壽路、路竹區蔡文國小國昌路、大社國小大社路及信義路、橋頭國中民主街等。

居間爭經費的立委邱志偉說，多數通學步道因為巷弄狹小、學生上下學經常人車爭道，十分危險，因此提報計畫的學校，願意退縮校地，拆除圍牆新建通學步道專供學生行走，民眾運動散步時亦能使用。他期許，通學步道與鄰近人行步道介面銜接要順暢，打造更友善的步行環境。

橋頭國中校長蔡月梅說，學校將拆除圍牆，新建步道，既有路樹將移植保留，排水溝介面也將加強調整，因應通學步道工程，屆時也會一併調整學校後門位置，讓騎單車的學生進出更安全，相關工程預定今年底完成。

立委邱志偉積極奔走，北高雄六所國中小興建通學步道經的經費有著落。記者王昭月／翻攝
立委邱志偉積極奔走，北高雄六所國中小興建通學步道經的經費有著落。記者王昭月／翻攝
高雄橋頭國中校地將退縮，興建通學步道，工程可望今年底完工。記者王昭月／翻攝
高雄橋頭國中校地將退縮，興建通學步道，工程可望今年底完工。記者王昭月／翻攝

排水溝 岡山 行人地獄 單車

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