澎湖縣議員張再興 二度被判當選無效

澎湖去年五合一選舉，馬公（第一選區）議員選舉傳出賄聲賄影，落選頭莊光大，對副議長藍凱元及無黨籍議員張再興提當選無效之訴，但澎湖地方法院駁回原告藍凱元之訴，判無黨籍議員張再興當選無效，全案仍可上訴。

掳澎湖地檢署調查，馬公選區候選人張再興服務處主任莊仲瑜，去年五合一選舉涉嫌以每票1000代價向馬公歐姓市民，交付賄賂現金6000元現金；另再向另二名歐姓市民交付1萬元現金，事後又追加3000元，要求投選張再興。認定張已違反「公職人員選舉罷免法」，但被告已經中央選舉委員會公告當選，澎湖地檢署爰依選罷法第120條第1項第3款之規定，提起張當選無效之訴。

這起由澎湖地檢署檢察官提起的訴訟，澎湖地方法院已於今年5月31日判決張再興當選無效。張再興提起上訴，由高等法院高雄分院審理中。而落選頭莊光大對張提出的當選無效之訴，澎湖地方法院再次宣判當選無效，但可以再上訴。

選舉落敗的莊光大，除對副議長藍凱元提當選無效之訴，也對議員張再興及蘇陳綉色提當選無效之訴，蘇案日前被法院判決駁回，莊再提起上訴，張再興部分，加上澎檢提起的當選無效之處，已連續2次被澎湖地方法院判決當選無效，莊光大遞補機會提高。

澎湖縣無黨籍議員張再興，曾任高雄市商業會理事長，返鄉參選後，在澎湖縣擔任第18到20屆澎湖縣議員。