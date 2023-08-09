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乘「空中法拉利」鳥瞰恆春壯麗美景 限量117名

中央社／ 屏東縣9日電
屏東空中遊覽活動9月8日至10日於恆春航空站舉辦，縣府結合安捷航空，引進來自義大利有「空中法拉利」之稱的雙發動機種P2012，帶領遊客一覽恆春壯麗美景。（屏東縣政府提供）
屏東空中遊覽活動9月8日至10日於恆春航空站舉辦，縣府結合安捷航空，引進來自義大利有「空中法拉利」之稱的雙發動機種P2012，帶領遊客一覽恆春壯麗美景。（屏東縣政府提供）

屏東空中遊覽活動9月8日至10日於恆春航空站舉辦，縣府結合安捷航空，引進來自義大利有「空中法拉利」之稱的雙發動機種P2012，限量117名，帶領遊客一覽恆春壯麗美景。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，來自義大利飛機的雙發動機種P2012，流線外型有「空中法拉利」美名，帶領遊客安心飛行，鳥瞰認識國境之南的壯麗山海及絕色風光。

空中遊覽體驗全程30分鐘，從恆春航空站出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南土地，從空中鳥瞰恆春半島之美，原價新台幣9900元，活動體驗半價優惠，每人只要4500元，限量117名。

交通旅遊處表示，這次恆春半島空中遊覽活動，是恆春航空站久違的民航機載客起降活動，而載客飛機P2012時速可達每小時359公里，航程達1760公里，在空中有舒適客艙環境，符合人體工學座椅間距，艙內自循環式空調設備，讓乘客不受艙外氣溫、烈日炙曬干擾，並透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰。

縣府指出，喜歡空中旅行的遊客，把握難得機會。報名請洽安捷航空公司總代理新悅旅行社02-25031919；同時也與恆春半島飯店旅宿業者搭配提供住宿優惠方案，帶動觀光活絡。優惠內容與活動資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

恆春 屏東縣政府

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