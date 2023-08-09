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台積電高雄廠拍板2奈米製程 14日辦環差說明會

中央社／ 高雄9日電

台積電高雄建廠計畫一波三折，原先規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠，但因應市場需求調整，目前高雄廠確定導入先進的2奈米製程，高市經發局將在14日舉辦環差說明會。

高市府近日公告，將於14日下午2時在中油高雄煉油廠宏南訓練教室舉辦「楠梓產業園區設置計畫」環境影響差異分析之健康風險評估規劃及範疇說明會。

經發局指出，因應全球半導體產業供應鏈發展趨勢，進駐廠商擬於楠梓產業園區引進先進製程，與審查在案的環說報告所載內容有差異，須依據環境影響評估法施行細則第37條規定辦理。

高雄市長陳其邁今天在長青中心接受媒體聯訪表示，一直跟台積電保持最密切的合作，也會做企業最堅強的靠山。因製程調整，從過去的28跟7奈米，調整為先進製程，各式配套也要同步調整，會全力協助，讓建廠更順利。

台積電高雄廠位於原中油高雄煉油廠，面積約29.83公頃，園區已動工。市府原將此處規劃為楠梓產業園區，但今年5月國發會審議通過，將楠梓產業園區納入南部科學園區擴建為高雄第3園區（楠梓園區）。國發會預估，隨著廠商進駐，可創造年產值約4500億元，提供4500個就業機會。

台積電高雄建廠原先規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠；其中，7奈米廠因智慧手機和個人電腦市場需求疲軟而有調整。台積電今年4月法說會進一步宣布調整28奈米的擴展計畫，將專注於更先進製程技術的產能擴張，晶圓廠興建工程則照常進行。

據台積電規劃，2奈米製程將於2025年量產，採用奈米片電晶體結構。同時，台積電在2奈米發展出背面電軌解決方案，適用於高效能運算相關應用，目標在2025年下半年推出，2026年量產。

奈米 台積電

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