屏東品牌傑出團隊8/19演出 展現藝術在地扎根

屏東品牌傑出團隊的阿緱囝仔、繡花園戲劇團，19日分別帶來10週年音樂會「Hold緱吼後」及精彩大戲「南朝劉寄奴-月正雲端」，展現表演藝術在地扎根的成果。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，阿緱囝仔人聲樂團是台灣首支兒少阿卡貝拉樂團，是由縣府團隊和屏東信義國小共同培育，成軍10年，更於2018至2020年連續3年蟬聯台灣盃現代阿卡貝拉大賽少兒組冠軍，2020年獲得全國客家合唱比賽學生組特優第1名，2022年推出音樂作品「淋雨一直走」，在網路社群媒體累積超過300萬以上人次觀看數，頗得大眾喜愛。

這次10週年音樂會「Hold緱吼後」，19日下午2時30分於屏東演藝廳音樂廳演出，邀請3代團員共同呈現演唱，將10年裡累積的經典歌曲精緻再升級演唱。

縣府指出，繡花園戲劇團為明華園分支團隊，有別於明華園的金字招牌，承載的不僅是明華園精神，更致力於培育新秀演員與經典老戲新製，於2022年申請傳藝中心「外台接班人」計畫栽培新秀，運用「以戲代工」的方式承襲繡花園的精神與藝術。

「南朝劉寄奴-月正雲端」為劇團創作之「南朝劉寄奴三部曲」首部曲，繡花園戲劇團秉持以傳統古冊戲為演出製作，19日晚間7時30分於屏東藝術館演出，講述一段在南朝時期的動盪故事。

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