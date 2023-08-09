快訊

他驚產險公司突不幫這大廠保「手機險」是災情多？內行人曝關鍵原因

MLB／復刻林哲瑄！ J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

屏東品牌傑出團隊8/19演出 展現藝術在地扎根

中央社／ 屏東縣9日電
屏東阿緱囝仔人聲樂團是台灣首支兒少阿卡貝拉樂團，由文化處和屏東信義國小共同培育，成軍10年。圖／屏東縣府文化處提供
屏東阿緱囝仔人聲樂團是台灣首支兒少阿卡貝拉樂團，由文化處和屏東信義國小共同培育，成軍10年。圖／屏東縣府文化處提供

屏東品牌傑出團隊的阿緱囝仔、繡花園戲劇團，19日分別帶來10週年音樂會「Hold緱吼後」及精彩大戲「南朝劉寄奴-月正雲端」，展現表演藝術在地扎根的成果。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，阿緱囝仔人聲樂團是台灣首支兒少阿卡貝拉樂團，是由縣府團隊和屏東信義國小共同培育，成軍10年，更於2018至2020年連續3年蟬聯台灣盃現代阿卡貝拉大賽少兒組冠軍，2020年獲得全國客家合唱比賽學生組特優第1名，2022年推出音樂作品「淋雨一直走」，在網路社群媒體累積超過300萬以上人次觀看數，頗得大眾喜愛。

這次10週年音樂會「Hold緱吼後」，19日下午2時30分於屏東演藝廳音樂廳演出，邀請3代團員共同呈現演唱，將10年裡累積的經典歌曲精緻再升級演唱。

縣府指出，繡花園戲劇團為明華園分支團隊，有別於明華園的金字招牌，承載的不僅是明華園精神，更致力於培育新秀演員與經典老戲新製，於2022年申請傳藝中心「外台接班人」計畫栽培新秀，運用「以戲代工」的方式承襲繡花園的精神與藝術。

「南朝劉寄奴-月正雲端」為劇團創作之「南朝劉寄奴三部曲」首部曲，繡花園戲劇團秉持以傳統古冊戲為演出製作，19日晚間7時30分於屏東藝術館演出，講述一段在南朝時期的動盪故事。

文化處表示，屏東品牌演藝團隊年度展演連番上陣，已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統販售中，屏東藝遊卡會員享購票75至85折優惠，每卡限購4張，2場節目皆能使用文化幣購票。

繡花園戲劇團為明華園分支團隊，有別於明華園的金字招牌，承載不僅是明華園精神，更致力培育新秀演員與經典老戲新製。圖／屏東縣府文化處提供
繡花園戲劇團為明華園分支團隊，有別於明華園的金字招牌，承載不僅是明華園精神，更致力培育新秀演員與經典老戲新製。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 明華園 音樂會

延伸閱讀

屏東縣傑出團隊 阿緱囝仔、繡花園戲劇團8月19日獻藝

影／南部豪大雨不斷 屏東牡丹水庫緊急洩洪

富藝斯首創藝術電商平台 當紅Cj Hendry「皇冠」打頭陣

郭台銘首場主流民意大聯盟說明會明晚屏東登場 周典論號召2萬人參加

相關新聞

屏東品牌傑出團隊8/19演出 展現藝術在地扎根

屏東品牌傑出團隊的阿緱囝仔、繡花園戲劇團，19日分別帶來10週年音樂會「Hold緱吼後」及精彩大戲「南朝劉寄奴-月正雲端...

打狗祭公布雄者榮耀卡司 滅火器領銜13組高雄團登台

「2023打狗祭 Takao Rock」今天公布第三波演出卡司，金曲樂團滅火器Fire EX.及大象體操領軍，與出身高雄...

南橫公路梅蘭明隧道開放通行 機具進駐警戒

高雄山區因多日降雨，造成南橫公路梅蘭明隧道上方山坡昨天有大量土石滾落，一度實施預警性封閉。今天上午5時經巡視確認無狀況後...

影／南部豪大雨不斷 屏東牡丹水庫緊急洩洪

受到旺盛西南氣流影響，南部地區這幾天豪雨不斷，今天清晨更是大雨不停下，屏東縣牡丹鄉這幾天累積雨量超過200毫米，牡丹水庫...

羅馬尼亞與台灣舞者編創當代芭蕾《地》 反思土地連結

高雄城市芭蕾舞團2019年演出創作芭蕾《水》、2020《火》、2021《風》，2023年則以《地Earth》為創作主題，...

屏縣推墾丁空中觀光 下月首航

屏東恆春機場航班停飛近9年，縣府爭取國際包機活化，繼日前超輕航機體驗，再和安捷航空合作推墾丁「空中觀光」，引進新型9人座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦