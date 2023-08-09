打狗祭公布雄者榮耀卡司 滅火器領銜13組高雄團登台

「2023打狗祭 Takao Rock」今天公布第三波演出卡司，金曲樂團滅火器Fire EX.及大象體操領軍，與出身高雄11組樂團、歌手組成「雄者榮耀」龐大陣容，以台、客、華等多語言創作，展現龐克、金屬、搖滾、民謠及城市流行等多元曲風，強勢登上打狗祭五大特色舞台演出。

2023打狗祭Takao Rock，10月7至9日國慶連假期間登場，今公布第三波「雄者榮耀」卡司陣容，由資深的金曲樂團滅火器 Fire EX.領軍，大象體操、孩子王、淺堤、必順鄉村、邱淑蟬、老貓偵探社、王立言樂團、煙雨飄渺、薄荷綠工廠、普通隊長、沛莉小子、Xmoraz等，共13組樂團及藝人合力參與。

滅火器Fire EX.樂團8月5日剛在海音館舉辦「一生到底」演唱會，在高雄成軍逾20年，堅持自由創作、反映時代真實的聲音，一路從Live House、春天吶喊唱到各大音樂祭主舞台，也登上日本指標FUJI ROCK演出。

大象體操成軍超過10年，以貝斯、鼓、吉他為主要編制，曾獲金音獎最佳樂團及最佳風格類型專輯，並入圍金曲獎最佳樂團與編曲。

高雄在地樂團包括必順鄉村、孩子王、淺堤及煙雨飄渺等，都是再度獲邀在打狗祭演出。其中以全台語創作、演奏時低頭目視效果器為特色的瞪鞋搖滾樂團必順鄉村，是第三度出席打狗祭。

高雄流行音樂中心表示，今年打狗祭已陸續公布數波精彩演出卡司，包括首波金曲女力安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，以及第二波血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴、icyball 冰球樂團、怕胖團，與Hello Nico等十組豪華台團。

2023打狗祭優惠預售門票於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1200元、雙日票2千元，雙人雙日票4千元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1500元、單人雙日票加前夜祭2300元、雙人雙日票加前夜祭4600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1千元，都是限量販售。