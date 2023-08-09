高雄市輔導特定工廠轉型 10場說明會開跑

高雄市輔導特定工廠轉型計畫開跑，經發局17日起將舉辦10場說明會，提供法規資訊與相關示範案例，會後也將提供完整諮詢服務，包含中央預算補助、特定工廠申辦流程等。

高市經發局今天透過新聞稿表示，市府推動「數位、淨零」雙軸轉型政策方向，說明會將從環境、消防、污水、數位等方面切入，分享全方位資源和技術輔導等資訊，希望促請業者升級環保友善的生產模式、創新經營策略，並提升工廠生產效率和品質。

歐盟將於今年10月初實施碳邊境調整機制（CBAM），經發局表示，包括「氣候變遷因應法」施行、碳交所進駐高雄等淨零碳排議題，全球5大高碳排放產業的進出口貿易將受到影響。

經發局指出，螺絲扣件業是高雄在地的基石產業，在全球市場佔有重要的地位，此次特別規劃「低碳生產與碳權抵換」、「CBAM對金屬產業影響」等課程，邀請各個領域的專家學者，分享實作經驗和案例。

經發局強調，說明會後也有提供完整的諮詢服務，包含中央預算補助、特定工廠申辦流程等資訊，歡迎業者踴躍報名，共同爲實現永續經營發展努力。

首場輔導特定工廠轉型計畫說明會將於17日在仁武區公所登場，後續在23日、24日、29日、31日分別於岡山本洲產業園區、路竹區公所、高雄市科學園區管理局高雄園區國際會議廳、大寮區公所等地舉辦。