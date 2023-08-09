影／南部豪大雨不斷 屏東牡丹水庫緊急洩洪

受到旺盛西南氣流影響，南部地區這幾天豪雨不斷，今天清晨更是大雨不停下，屏東縣牡丹鄉這幾天累積雨量超過200毫米，牡丹水庫今天上午進行預防性洩洪，氣勢磅礡，員警也加強周邊巡視，避免民眾在附近活動發生意外，也提醒民眾不要接近溪邊以免發生危險。

滾滾洪流宣洩而出，從高處傾瀉而下，挾帶大量泥沙的水源變的混濁，屏東牡丹水庫「喝飽飽」，在大雨中進行預防性洩洪，景象壯觀，就因為大雨不斷下往屏東山區，牡丹水庫這兩天，一直在進行調節性放水，不只有牡丹水庫洩洪，全台從北到南，包括苗栗明德水庫、雲林湖山水庫、台南南化水庫，以及屏東的牡丹水庫，因為西南氣流豪大雨影響挹注水量，水位增高，都需要進行放水。轄區的恆春警分局獲悉，到周邊巡視，並告知附近住戶，確保安全。