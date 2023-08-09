羅馬尼亞與台灣舞者編創當代芭蕾《地》 反思土地連結

高雄城市芭蕾舞團2019年演出創作芭蕾《水》、2020《火》、2021《風》，2023年則以《地Earth》為創作主題，邀請羅馬尼亞籍舞蹈家Constantin Georgescu 與台灣編舞者戴鼎如，編創全新當代芭蕾作品。8月11、12日在高雄市文化中心至善廳演出。

Constantin Georgescu為奧地利林茲安東布魯克納大學舞蹈教學碩士，目前是藝術博士學位候選人，曾參與編創《水》、《火》、《風》。他表示，《地》在地表的支撐與接觸之下，人與人之間的互動如何保有連結，作為地球人深受其引力的影響與束縛，努力建立聯繫感、歸屬感。地球、土壤、沙子、泥土、地形、泥土、景觀等許多類型的地貌都在提醒人們，身體起源於星塵，總有一天會回歸地球塵埃。

編舞家戴鼎如在《地》創作中，是孕育、是廣闊，是生命價值反覆叩問的泉源。她表示，想探索與反思人們在台灣這片土地上的連結與情感，如何在破碎裡找到希望；《地》，更是讓死亡哺育著生命，而舞動，呈現了在黑暗中相互支撐及共同成長的過程，使衝突轉折反映出人在土地間渺小卻深刻的連結。

高雄城市芭蕾舞團藝術總監張秀如表示，康士坦丁的編舞作品涵蓋廣泛的藝術方向，從古典芭蕾舞重建、當代舞蹈，到多媒體裝置和特殊場地的表演；戴鼎如榮獲專業人員及創作藝術家傅爾布萊特研習獎助金，前往美國進行舞蹈研究，與當地舞團、藝術家進行深入合作交流，兩位都是傑出的編舞家。創作芭蕾《地》的舞者，包括夏嘉徽、許佳蓉、劉諭萱、賴明玥、黃筱哲、韓華、林胤廷與陳妍臻。購票可上兩廳院文化生活，團體訂票可洽高雄城市芭蕾舞團 07-7715483。