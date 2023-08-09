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壽山噴藥防治登革熱 山友卻步

聯合報／ 記者卜敏正王勇超／高雄報導

高雄壽山國家自然公園步道鄰近市區，被視為「高雄人的後山」及最美登山步道之一，日前傳出5例登革熱個案發病前曾到壽山步道活動，衛生局在登山步道防治噴藥，插警戒旗提醒，登山人數驟減，山友直言「很多人怕染登革熱，不敢來了」，並反映小黑蚊雖非登革熱病媒蚊，但居民、遊客都困擾，希望防治病媒蚊同時也撲滅小黑蚊。

高雄市衛生局表示，昨新增登革熱本土個案3例，均為小港區青島里民，全市累計染本土登革熱有41例，小港區青島里已累計4例；近1周壽山公園步道已無登革熱個案足跡，但戶外山區白線斑蚊密度高，應避免在斑蚊吸血高峰時段上午9至10時、下午4至5時前往活動。

市衛生局為抑制登革熱除在壽山步道噴藥，抑制病媒蚊孳生，各重要入口也豎立登革熱警戒旗，相關警示果然讓入山人數大幅減少，山友直言「怕染登革熱，不敢來了」。

顏姓山友說，自從衛生局插旗警示壽山是登革熱高風險區，山友減少一半以上，另外很多人也怕「小黑蚊」，小黑蚊又被稱為台灣鋏蠓，被叮咬雖不致染病，但被盯處又腫又癢，「壽山這陣子真的是蚊蟲危機」，希望政府防治登革熱病媒蚊也加強撲滅小黑蚊。

壽山國家自然公園管理處副處長劉守禮說，小黑蚊幼蟲生長青苔中，大雨過後易大量出現小黑蚊，最佳防治方式是自我保護，建議穿長袖衣褲，噴灑防蚊藥劑。

登革熱 衛生局 小黑蚊

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