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屏縣推墾丁空中觀光 下月首航

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春機場航班停飛近9年，縣府爭取國際包機活化，繼日前超輕航機體驗，再和安捷航空合作推墾丁「空中觀光」，引進新型9人座飛機下月8至10日首航，縣府交旅處表示，從空中鳥瞰墾丁山海之美，享受遨遊天際飛行體驗，絕對是旅遊大亮點，期許「空中觀光」成為常態性飛行。

恆春機場2004年風光開航，因載客率逐年下滑，立榮航空2014年9月飛完最後一班後停飛，2019年5月宣布退場；縣府爭取機場活化卻碰上疫情，機場僅維持最低人事運作和維護開銷，現僅供中科院研發無人機起降，和安捷飛行學校飛行訓練起降。

交旅處長黃國維說，讓遊客從空中鳥瞰南台灣美景的「空中觀光」，也是活化機場作為，縣府之前串連皆豪輕航機飛行場和恆春機場，開啟同乘體驗，但僅能1人搭乘，這次和安捷航空合作，新型9人座飛機下月首航，從恆春機場起飛，空中鳥瞰恆春古城、南灣、船帆石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區等景點，全程約30分鐘。

「推空中觀光不容易！」黃國維說，安捷航空有意願，但屏縣包括墾丁國家公園等多處空域都禁航，這次透過專案飛行向民航局、軍方和墾管處等單位申請，終於水到渠成。

黃國維表示，9月8至10日上下午合計飛行14架次，盼吸引更多航空公司加入，讓空中觀光成為常態性飛行，帶來更多元、更大經濟效益。

機場 恆春 墾丁

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