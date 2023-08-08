金門水頭港大型旅客服務中心今上梁 拚2025年試營運

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今舉行上梁典禮，金門縣府、議會及交通部航港局等人士皆出席。縣府表示，工程力拚2025年上半年試營運，新中心能有效分流旅客動線，並再增碼頭岸間廊道工程，以增加運量，促進金門未來觀光發展。

今日上梁典禮上，由副縣長李文良偕同副議長歐陽儀雄及交通部航港局副局長劉志鴻等來賓一起焚香祝禱後，將塔柱繫梁的鋼筋上梁定位，祈求建築物結構穩定安全，後續工程順利。

李文良表示，水頭港大型旅客服務中心經施工兩年多的努力，今天順利上梁，除感謝交通部補助，也要感謝縣議會、駐守國境的各機關單位與民眾大力支持，更感謝港務處及各施工團隊戮力合作，一起克服問題與困難。

李文良指出，未來完工後的旅客服務中心呈現四層樓的鋼構建築，總樓地板面積約3萬6000平方公尺；一樓為入境層，三樓為出境層，實現完善的分流規畫，內部空間寬敞明亮，將大幅提升場站服務水準。希望能透過水頭港區發展，促進金門觀光產業發展。

劉志鴻表示，小三通於今年3月開放中轉台金空運航線，相關運能逐日增加，通航23年以來總運量已突破2000萬人次，配合目前中央推行「向海致敬」及「郵輪直靠」政策停泊國際萬噸級郵輪，已研議將於水頭港大型旅客服務中心再新增S4、S5碼頭岸間廊道工程，以利增加運量；該增作工程，已併於原施工期限內完成。

港務處說明，水頭港大型旅客服務中心新建工程開工後即受疫情、整體營造環境原物料及人力短缺等衝擊影響，但工程團隊仍努力並克服大環境影響，截至目前預定進度46.16%，實際進度47.05%，進度超前0.89%，全力達成2025年上半年試營運的預期目標。