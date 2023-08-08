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陳其邁談城市轉型 建議台北市民「給蔣萬安一點時間」

聯合報／ 記者林佳彣陳敬丰／台北即時報導
陳其邁指出，改善交通的方法，在於有效運用大數據，並且整合各項交通運具數據。記者林佳彣／攝影
陳其邁指出，改善交通的方法，在於有效運用大數據，並且整合各項交通運具數據。記者林佳彣／攝影

高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安今天出席未來城市高峰論壇，陳其邁談及高雄的城市轉型，強調整合資料與運用大數據的重要性，也說數位轉型和淨零轉型必須雙管齊下。陳其邁特別提起蔣萬安，剛上任還需要一點時間，相信都是戰戰兢兢為民服務，「沒有人天生下來當市長」。

陳其邁表示，今天的題目是高雄要如何從重工業城市翻身，在國際供應鏈改變、碳排淨零的趨勢下調整；高雄對氣候變遷感受深刻，今年缺水，影響工業與民生，但是颱風天又怕遇到水災土石流。今天他要講的就是高雄做了哪些事，來解決高雄從重工業城市到智慧城市、永續城市的故事。

陳其邁說，他上任前，高雄智慧城市施政滿意度六都墊底，現在已經登頂第一；市政團隊最驕傲的成果，是交通運輸，高雄市整合了高鐵、台鐵、捷運、公車等所有運具資料，掌握市民們的碳足跡，不只為企業提供節能資料，也更好的解決交通問題。

陳其邁以演唱會歌迷疏散為例，過去4萬5千人的五月天演唱會，疏散時間要2小時；今年3月韓團BLACKPINK演唱會，場內場外加起來約9萬人，只花了1個半小時，4月時五月天、阿妹與大港開唱共9萬多人，更只花了1小時就疏散完畢。

陳其邁指出，市府掌握了不同運具的資料，並透過手機訊號掌控人流，有效讓民眾知道如何選擇最方便的運輸方式，才能如此快速疏散，他有信心下次韓團再到高雄，1個小時內就能疏散完畢。

陳其邁再舉防疫為例，高雄疫情最嚴峻時每天1萬5千人確診，長者死亡率卻是全台最低，只因為他們整合了健保資料，針對市民不同的健康狀況做了醫療分級，讓高危險族群住院治療，也更快領藥；同時發放快篩試劑平均只要50分鐘，遠優於其他縣市。

陳其邁話鋒一轉，說回碳排淨零，他指出高雄碳排量是台北的5倍，因此高雄的工業不只要做數位轉型，還要淨零轉型，一方面導入智慧生產，另一方面運用減碳技術，雙軸轉型才是高雄的生存之道。

陳其邁以中鋼舉例，做智慧轉型減少10%成本，卻沒做淨零轉型，導致碳關稅提高10%，一來以往產品仍沒有競爭力；必須一方面優化生產製程，一方面減碳，提出足夠的資料與實際減碳數據說服買家，將生產模式數位化後淨零碳排，才能因應世界趨勢。

陳其邁總結，科技始終忠於人性，對地方首長而言，最重要的是解決人民生活的問題。他說，蔣萬安之前在立法院，現在當了市長，也知道市長的辛苦，希望大家給他一點時間，沒有人天生就會當市長，都是戰戰兢兢為民服務；當成功解決市民的問題時，也能感受到同樣的成就感與快樂。

高雄市長陳其邁出席未來城市高峰論壇，談高雄城市轉型。圖／取自2023天下城市論壇 蔣萬安、陳其邁對談直播影片
高雄市長陳其邁出席未來城市高峰論壇，談高雄城市轉型。圖／取自2023天下城市論壇 蔣萬安、陳其邁對談直播影片
陳其邁表示，面對淨零趨勢，重工業城市高雄必須做到數位、淨零雙軸轉型。記者林佳彣／攝影
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陳其邁 演唱會 減碳

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