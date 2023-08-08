高市112年逾期未繼承土地現值36億 籲民眾速申辦

高雄市地政局今天公布今年度逾期未辦繼承登記的土地2165筆、面積超過63公頃，土地公告現值約計新台幣36億元，另外建物有238棟，呼籲民眾儘速申辦繼承登記，以免權益受損。

高雄市地政局今天發布新聞稿表示，高雄市民國112年度逾期未辦繼承登記的土地2165筆、面積超過63公頃，土地公告現值約計36億元，另外建物有238棟。

地政局表示，逾期未辦理繼承登記原因，除了多代未辦繼承，不知道被繼承人遺留財產外，多數原因是共有繼承人無法到齊、無法達成繼承協議或是不具繼承價值者。地政局每年至少2次主動寄信通知繼承人，希望繼承人能確實辦理繼承。

依土地法規定，繼承人於未辦繼承列管公告期滿後仍未辦理繼承登記者，除於公告期間提出不可歸責於繼承人事由申請暫緩列冊管理外，將被列冊管理15年；逾期仍未辦理繼承登記者，則由地政機關移請財政部國有財產署公開標售。

依民法規定，配偶一方死亡，生存配偶可行使剩餘財產差額分配請求權；子女對於父母財產權並無性別差異，無論男女均有繼承財產權利。

地政局呼籲民眾儘速到高雄市任一地政事務所申辦繼承登記，以免權益受損。相關申辦繼承登記及列冊管理不動產資訊，可於地政局網站「逾期未辦繼承登記專區」（https://landp.kcg.gov.tw）查詢，或洽07-3368333轉2597詢問。