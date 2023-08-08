民進黨今正式通過黃捷入黨 申請書上推薦人是陳其邁

民進黨高雄市黨部今天召開執委會，討論高雄市議員黃捷申請加入民進黨案。黨部主委許智善表示，執委已經通過黃捷入黨案，民進黨歡迎任何理念相同、表現優異的年輕新世代加入。

黃捷2018年從政，以時代力量當選鳳山區市議員，2020年退出時代力量之後，近日申請加入民進黨，據了解，申請書上的推薦人是高雄市長陳其邁。

黃捷與綠營一向走的近，民進黨在2021年的「罷捷」罷免案中，力挺黃捷，最終罷免案沒有通過。黃捷在議會中，也傾向綠營。

民進黨高雄市黨部今天召開執委會，市黨部主委許智善表示，已通過黃捷入黨案。民進黨歡迎任何認同民進黨理念者加入，黃捷是表現優秀的年輕新世代，執委會無異議通過她的入黨申請案。