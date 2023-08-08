登革熱防治中心調查發現 過度包覆家中物品反成蚊蟲保護傘

台南市登革熱疫情持續嚴峻，防治中心疫情調查發現，有許多確診個案都有家族群聚情況發生，或是執行過化學防治區域後續仍捕捉到成蚊或再次出現確診病例之情況。專家研判，有可能是民眾過度包覆家中物品，造成蚊蟲的保護傘。

登革熱防治中心表示，昨天市府召開專家學者諮詢會議，各領域權威專家也特別針對此議題共同商討提升化學防治成效策略，與會專家項影響防治成效的關鍵因素就是民眾廣泛使用「養生膠帶」，依據目前執行化學防治現場狀況，發現民眾普遍都有使用養生膠帶習慣，有些甚至會包好包滿，將所有家具全部覆蓋，此舉將會將家裡面的蚊子保護得非常好，形成蚊子的絕佳庇護所，進而導致化學防治成效不彰，社區傳播鏈仍持續向外擴散。

為此，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集今天錄製一段小短片提醒台南市民，他說，台灣的登革熱疫情皆是由境外移入所引起，只要環境中病媒蚊叮咬到登革熱病毒血症期的患者，登革病毒即會在病媒蚊體內大量繁殖，後續病媒蚊再去叮咬下一人，就會再將病毒傳播出去。因此，如環境中存在很多病媒蚊，則會大幅提升登革熱疫情擴散風險，這也是。目前疫情調查時發現許多家族群聚傳染現象的主因之一。

另化學防治是立即殺死環境中可能帶病毒的病媒蚊最有效方法，可立即阻斷社區傳播鏈，為此落實化學防治是非常重要的防疫關鍵，提醒民眾，如遇到家中需執行緊急戶內化學防治情況，請將會接觸嘴巴的餐具及用具包覆就好，如有養魚則水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內，避免形成「漏網之蚊」，可能導致後續再次出現確診病例時還要第2次及第3次噴藥。