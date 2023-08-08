高雄市推「校校有雙語」 3年預算增加逾3倍

高雄市推動「校校有雙語」，高雄市教育局國教輔導團與苓雅區成功國小、鳳山區鳳山國中共14所學校，針對5個學習領域研發產出18個教學案例，今天舉行雙語教學示例。教育局長謝文斌表示，不能只是為了推動雙語而忽略學科的學習，示例在雙語和學科的學習中取得平衡，齊頭並進。

高雄市教育局今天在前鎮區樂群國小分享實際教學示例，在學校落實推動雙語課程與活動，也為教師增能，集結教學經驗豐富教師現身說法，推出符合雙語教育所需教學示例。

謝文斌表示，兩個星期前的教育局處首長會議，部長提醒各縣市要注意，雙語教育不能只是為了要推動雙語，而忽略了學科的學習。為了避免雙語而忽略了學科的學習，所以需適當的做出示例，在雙語和學科的學習中取得平衡，齊頭並進，讓雙語教育走得更穩健、更踏實。

謝文斌指出，市府逐年提高雙語教育經費，109年至111年間投入經費大幅增加至2.1億元，並於112年再增加預算至2.5億元，成長3.07倍。教育局持續培育600位在地雙語師資，更加碼推出國小及國中階段，由具有雙語教學實務經驗的國中小教師組成社群共同研發包含生活、自然、綜合、藝術、健體五個領域的雙語教學範例，讓教師參考使用。

國教輔導團與苓雅區成功國小、安招國小、旗山國小、樂群國小、竹滬國小、建國國小、光榮國小、鳳翔國小、國昌國中、福山國中、鳳山國中、內門國中、明華國中、嘉興國中共4所學校，共同針對5個學習領域共備，研發18個教學示例。高雄師範大學全英語與雙語教學推動中心教師李翠玉擔任審稿小組的召集人，多位教授、校長、教師努透過反覆討論、教學、修正等流程，產出實際可行的教學案例，讓其他教師參考。